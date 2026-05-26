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再爆9歲起被姦逼吸多毒！泰豪門傳人淚揭地獄：別讓哥哥老婆頂罪

Sai Scott再爆自己從9歲到15歲的童年時期，不僅慘遭強姦猥褻，甚至還被強迫吸食多種毒品。（翻攝自psiscott IG）

圖文／鏡週刊

出身泰國豪門、環保社運人士「Sai Scott」再度拋出震撼彈。25日在「守護國土基金會」主席、技術顧問及法律顧問的陪同下出席聯合記者會。他沉重透露，在仔細拼湊與審視過往的記憶後，確認自己從9歲到15歲的童年時期，不僅慘遭強姦猥褻，甚至還被強迫吸食多種毒品。目前他已將所有法律訴訟程序全權委託守護國土基金會處理，並定於6月10日正式上法庭開庭。

Sai Scott坦言，將這段隱瞞多年的陰暗經歷公諸於世後，內心頓時舒坦不少。對於即將到來的庭審，他唯一擔心的只有被告屆時是否會逃避出庭，不過他也大方表示，若對方有心談判，自己隨時敞開溝通大門。

當被問及是否有話想對親哥哥說時，Sai Scott直言不諱地表示沒有，並提到哥哥的明星妻子Mind其實也是受害者，因為女方接收到了另一方刻意扭曲的錯誤資訊。他更隔空對哥哥喊話，直指「哥哥現在應該要長大成熟了，而不是讓老婆出來替自己承擔責任」。

面對這起豪門醜聞，外界也出現了不同的聲音。針對部分網友冷嘲熱諷，質疑他是因為「暗戀哥哥」才出來爆料，Sai Scott對此不屑一顧，強調自己根本沒看那些評論，且多數正常人的三觀不會如此扭曲，因此完全不放在心上。

再爆9歲起被強姦逼吸多種毒！　泰豪門傳人淚揭地獄：哥哥請長大，別讓老婆頂罪

▲針對部分網友冷嘲熱諷，質疑他是因為「暗戀哥哥」才出來爆料，Sai Scott對此不屑一顧。（翻攝自psiscott IG）

至於知名網紅Leena Jung公開批評他、並叫他回去向母親道歉並原諒哥哥一事，Sai Scott則淡定回應，自己並未觀看該段訪問，因為對方看起來精神與情緒狀態相當不穩定；他強調，自己一向只傾聽內心平靜且具備佛法之人的意見。記者會尾聲，Sai Scott除了向其他有類似遭遇的受害者表達鼓勵、感謝各界的聲援外，也向整個家族發出警告，斥責家族至今冷眼旁觀的做法，在道德與倫理層面上完全是嚴重的失職。

守護國土基金會主席則宣布，將會在6月10日親自陪同Sai Scott出庭。他從法律角度分析，指出根據2007年的法律規範，強姦並強迫9至12歲兒童吸毒屬於情節重大的公訴罪，最高可判處無期徒刑，且該罪名追訴期長達20年，這意味著本案至今仍在法律追訴時效內。

針對外界質疑的關鍵音檔證據，法律顧問則斬釘截鐵地證實，該錄音檔絕無經過任何剪輯或AI變造，檔案完整保存在2023年11月27日由Samsung Galaxy S23手機錄製的原始檔中，退回到當年的技術背景，根本還沒有能做到這種程度的AI存在。

最後，針對家族打算起訴Sai Scott「忘恩負義」的風聲，法律顧問強調，從目前掌握的種種證據來看，Sai Scott絕對沒有任何忘恩負義之舉，律師團隊正持續蒐集更多鐵證反擊。此外，他們也已著手徹查，確認Sai Scott目前確實從未繼承或獲得過任何來自外公外婆的遺產與實質利益。法律顧問重申，這次基金會全力挺身相助，不只是為了幫Sai Scott個人討回公道，更是因為此案將成為一個極具警示意義的社會案例，能有效警惕天底下的父母，如何去保護自己的孩子與家庭。

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