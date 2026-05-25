川普要求中東多國加入《亞伯拉罕協議》　點名2國：應立刻簽署

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普25日表示，美國與伊朗的談判進展非常順利，而在美國努力推動與伊朗達成和平協議之際，他要求中東多個穆斯林國家應加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），實現與以色列關係正常化，更點名沙烏地阿拉伯與卡達應率先簽署，「如果有國家拒絕加入，就表示他們缺乏善意，也不該是這份（和平）協議的一份子！」

川普25日在Truth Social表示，跟伊朗的談判進展非常順利，這次要就是簽下一個對大家都有利的好協議，否則就是完全談不成，最後重回戰場，而且戰事會比以前更大更激烈，沒有人會希望看到那種局面。

川普接著話鋒一轉，說他23日與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、約旦、巴基斯坦及土耳其等國的領導人或政府高層進行通話，他在通話中強調，「鑒於美國為了解決這個複雜的局面已付出很大的心力，這些國家應同時簽署《亞伯拉罕協議》，而且是強制性的。」

點名沙國卡達 盼中東全面關係正常化

川普指出，這些國家中，阿拉伯聯合大公國與巴林已是協議成員國，「或許有一、兩個國家有暫時無法加入的理由，我們也可以接受，但大多數國家應該準備好，有意願且也有能力透過加入協議，讓這次跟伊朗的和解成為更具歷史性的重大事件。」

川普說，亞伯拉罕協議已經證明，對於參與的國家（阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥、蘇丹與哈薩克）來說，就算是在目前戰爭與衝突頻繁的情況下，仍帶來了金融、經濟和社會的繁榮，現有成員國從未提出退出或暫停的意願，原因是這份協議真的有帶來幫助，能帶給整個中東地區前所未有的強大力量與真正的和平。

川普接著點名沙烏地阿拉伯與卡達，他說，「沙烏地阿拉伯和卡達應立即簽署協議，然後其他國家也應該跟進，如果有國家拒絕加入，就不該成為這份協議的一份子，顯示他們別有用心。」

川普喊話伊朗 願邀加入世界聯盟

川普指出，「他跟上述多位偉大領導人交談後，他們都表示，一旦我們簽署協議，他們非常樂意看到伊朗加入《亞伯拉罕協議》，這將是史無前例的重大事件」、「因此，我在這裡正式要求所有相關國家馬上簽署《亞伯拉罕協議》，若伊朗也願意跟我簽署協議的話，我將非常榮幸地邀請他們加入這個前所未有的世界聯盟，屆時中東將團結一致、強大且經濟發達，或許世界上任何其它地區都無法比擬。」