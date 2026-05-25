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停火露曙光！伊朗高層傳密訪卡達　爭取解凍「3767億海外資產」

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗持續3個月的緊張局勢，近期似乎出現緩和跡象。根據外媒報導，伊朗高層代表團已於25日抵達卡達首都杜哈（Doha），與卡達高層展開會談，外界關注是否將推動美伊達成和平協議，甚至為荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放鋪路。

聚焦荷姆茲海峽與濃縮鈾問題

綜合《路透社》、《法新社》等外媒報導，知情官員透露，這次赴卡達的伊朗代表團，包括國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及伊朗中央銀行總裁等人，並與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）進行會談。

據悉，雙方談判重點主要圍繞荷姆茲海峽通行問題，以及伊朗持有的高濃縮鈾庫存，這兩項議題也被視為目前美伊談判中的核心爭點。由於荷姆茲海峽是全球重要能源運輸航道，全球約五分之一的石油與天然氣都需經過此處，一旦封鎖，將衝擊全球能源市場。

此外，伊朗中央銀行總裁此次也隨團同行，外界推測，雙方已開始討論未來若達成協議後，如何解凍遭美方制裁凍結的伊朗海外資金。根據伊朗海外媒體報導，伊朗希望能優先解凍目前存放在卡達、金額高達120億美元（約新台幣3767億元）的資產。

▲▼卡達總理兼外交部長阿塔尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）。（圖／路透）

▲卡達總理穆罕默德。（圖／路透）

美伊談判傳已有部分共識

報導指出，美國總統川普與伊朗官方近期都曾暗示，雙方已在多項議題上取得部分共識，但仍未到立即簽署正式協議的階段。消息人士透露，美伊雙方可能先簽署一項框架性諒解備忘錄，優先處理荷姆茲海峽開放問題，後續再進一步談判伊朗核計畫與濃縮鈾相關爭議。

不過，伊朗外交部發言人在25日例行記者會上也強調，雖然部分議題已有初步結論，但這並不代表雙方即將完成協議簽署，相關細節仍待後續協商。

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