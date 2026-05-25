越南15個月大女嬰遭「倒車車輛」輾斃畫面曝！　誤闖盲區釀悲劇

▲女嬰獨自走進停車場，隨後遭車輛輾斃。（圖／翻攝自Dan Tri）



記者王佩翊／編譯

越南同奈省日前發生一起令人心碎的幼童死亡事故，一名年僅15個月大的女嬰，獨自蹣跚走入停車場，當場遭正在倒車的駕駛輾壓，傷重不治。而整個畫面也被監視器拍下，恐怖畫面曝光後，隨即引發網友討論。

根據越南媒體Dan Tri報導，當時一名白衣男子走向停在疑似店面旁的休旅車，然而就在此時，女童卻獨自一人搖搖擺擺地走進停車場，隨後沿著車輛右側移動。然而白衣男子當時正忙著將物品搬移至鄰近的餐車上，絲毫未察覺到小女孩已悄悄出現在車輛另一側。

白衣男子隨後上車準備倒車離開，而當車輛開始向後移動，在視線盲區的女童恰巧就站在倒車路線上。車尾保險桿率先撞上她的頭部，衝擊力道將她整個人擊倒在地。駕駛並未察覺異狀，持續倒車，右後輪碾過女童身體時車輛雖短暫一頓，但卻未停下，右前輪隨即再次從女童身上碾過。畫面最終定格在女童趴臥於地、一動不動的畫面。

就在肇事車輛駛離現場之際，一名身著黑衣的男子從旁飛奔而來，朝司機方向大聲呼喊，隨即跑出監視器拍攝範圍。不久後，司機也朝同一方向奔去，慌亂之中甚至將腳上的鞋子踢飛。幾秒之內，司機折返現場，小心翼翼地去觸碰倒地的女童。

此時一名女子發出淒厲的哭喊聲衝向女童，將其翻過身來，望見孩子滿臉血跡後，當場崩潰痛哭。監視器也拍下她緊緊懷抱著女童在院子裡來回奔跑的畫面。女子隨後與司機及另一名男子一同倉皇離去。

根據報導，女童雖被緊急送往醫院，但仍因傷重不治身亡。目前同奈市警方已介入，對這起事故展開深入調查。至於駕駛及監視器畫面中其他相關人員與死亡女童之間的親屬關係，目前尚未獲得確認。