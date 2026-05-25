美伊關鍵調解人訪中！　巴基斯坦總理：感謝北京支持和平

▲ 夏立夫、穆尼爾訪中，與中國國家主席習近平會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東局勢受到全球矚目之際，擔任美伊談判關鍵調解人的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）抵達北京，25日與總理夏立夫（Shehbaz Sharif）和中國領導人展開會談。

綜合《法新社》等外媒，穆尼爾訪中以前才於22日至23日與內政部長納克維（Mohsin Naqvi）赴德黑蘭，就推動終戰持續斡旋。夏立夫則於23日先行抵達浙江省杭州，展開為期4天的訪中行程，兩人隨後在北京會合，共同出席對中會談。

夏立夫：局勢朝正確方向發展

巴基斯坦國家電視台PTV釋出相關畫面，夏立夫向中方領導人表示，「世界正處於一個關鍵時刻」，強調巴基斯坦在美伊間扮演真誠的調停角色，也提到穆尼爾剛結束德黑蘭行程便趕赴北京這場重要訪問，「局勢正朝正確的方向發展，感謝中國對促進和平給予的支持。」

巴基斯坦近來已成為美伊間主要調解人，今年4月主辦衝突爆發以來唯一一場美伊官員直接對談，由穆尼爾親自迎接雙方代表團，並與美國副總統范斯展現友好互動。但伊朗指控美方提出「過分要求」，這場會談也以破局告終，未能達成持久協議。

中國低調斡旋 承諾為中東和平積極貢獻

中國在這波外交斡旋中態度相對低調，協助安排波斯灣各國官員進行通話與會面。北京在25日的會談中則表示，將與巴方攜手合作，「為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。」