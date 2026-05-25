大馬男行李「塞滿251珍稀動物」闖曼谷機場！　企圖走私秒被逮

▲嫌犯在行李內藏匿251隻動物，企圖走私至印度。（圖／翻攝自Facebook／กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）24日凌晨破獲一起動物走私案，一名34歲馬來西亞籍男子達斯蒙德·孔星才（Dasmond Kong Sing Chye）在準備登機飛往印度時遭當局攔查，發現他的行李中竟藏有多達251隻活體珍稀動物，當場被逮。

根據The Thaiger報導，泰國國家公園、野生動植物保育廳（DNP）表示，此次行動由CITES野生動物保育辦公室及素萬那普國際機場野生動物檢查站共同執行。執法人員24日凌晨3點45分在素萬那普機場國際出境航廈第3區F3登機門附近發現形跡可疑的男子，隨即展開行李安全檢查。

34歲馬來西亞籍嫌犯當時正準備從曼谷飛往印度加爾各答的納塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國際機場（Netaji Subhas Chandra Bose International Airport）。然而執法人員開箱後，卻在他的行李箱內發現大量活體動物，種類之多，令人震驚。

執法人員一共查獲2隻盔犀鳥（helmeted hornbill）、2隻巴塔戈尼亞豚鼠（Patagonian mara）、62隻鬣蜥、5隻巨蜥、100隻藍舌蜥（blue-tongued skink）以及80頭烏龜，合計251隻野生動物，全數都被塞入行李箱中。

嫌犯目前被依《野生動物保育法》、《海關法》、《動物疫病防治法》及《漁業皇家法令》等多項法規起訴，並移送素萬那普國際機場警察局接受後續法律程序。所有獲救動物則由野生動物保育辦公室暫時照護。

事實上素萬那普國際機場29日才剛發生一起類似走私案件，一名台灣籍女性旅客被查獲將30隻印度星龜（Indian star tortoise）藏匿於身體各部位，企圖走私帶回台灣，最終在登機前遭攔截逮捕。