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工人睡夢中遭活埋　菲律賓施工大樓倒塌「4死17失聯」

▲▼菲律賓北部安赫利斯市（Angeles City）一棟興建中的9層樓飯店24日凌晨突然崩塌 。（圖／路透）

▲安赫利斯市（Angeles City）興建中飯店崩塌，當局在廢墟中全力搜救。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓北部安赫利斯市（Angeles City）一棟興建中的9層樓飯店24日凌晨突然崩塌，截至今（25）日已累計4人罹難，仍有17人失聯，其中大多數都是在工地過夜的建築工人。

雷雨後樓塌　至少4死17失蹤

《華盛頓郵報》報導，該飯店工程在猛烈雷雨過後崩塌。救援人員25日上午從廢墟中尋獲3人，其中2人當場宣告不治，另1人在救護車上急救後仍回天乏術。

當地警察首長孟德茲（Jess Mendez）指出，救援人員曾為受困混凝土板下的受困者緊急輸液，補充水分並給藥，「儘管我們已盡了全力，他最終還是沒能撐過去。」

▲▼菲律賓北部安赫利斯市（Angeles City）一棟興建中的9層樓飯店24日凌晨突然崩塌 。（圖／路透）

第4名死者則是一名遭波及的馬來西亞觀光客，他住在工地旁邊一間平價旅館，因遭崩塌殘骸掩埋身亡。該旅館還有另一名旅客因此受傷，但因及時逃生而倖存下來。

除此之外，另有26名工人獲救或設法逃生。

搜救進度緩慢　家屬絕望

安赫利斯市市長拉薩廷（Carmelo Lazatin）表示，救援行動尚未轉為遺體搜尋，「我最大的希望就是還能再多救出幾個活人。我們不想讓受困工人家屬聽到噩耗。」

不過，在廢墟旁邊搭棚等待的家屬已逐漸絕望。47歲工廠女工莉亞（Lea Mendoza Casilao）紅著眼眶表示，她的男友是其中一名受困泥水匠，兩人原本25日要見面，她帶了一週份量的米和罐頭食物要給對方，但「我看到救援進度這麼緩慢，已經快失去希望了。」

▲▼ 菲律賓一棟興建中的9層大樓倒塌。（圖／路透）

對此，市長拉薩廷說明，救援進度緩慢，是因為大塊混凝土目前只被糾纏交錯的鋁製鷹架勉強撐住，隨時可能坍塌，因此搜救人員必須小心推進。

菲律賓國家警察總長納爾塔特斯二世（Jose Melencio Nartatez Jr.）表示，警方已展開調查，全力釐清建物倒塌原因及可能違反建築安全規範的相關責任。

菲律賓9層大樓「施工中倒塌」！估23人受困　瓦礫堆傳求救聲

▲▼菲律賓北部安赫利斯市（Angeles City）一棟興建中的9層樓飯店24日凌晨突然崩塌 。（圖／路透）

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