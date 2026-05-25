韓星巴克抵制潮！律師「退會員遭拒」火大　告上法院討儲值金

圖文／鏡週刊

韓國星巴克在5/18光州民主化運動46週年當天推出活動時，使用坦克日等字眼，引發大批民眾抵制，如今更有律師正式向法院提出申請，要求退回未使用的會員預付款。

根據韓媒報導，韓國律師楊洪錫日前已向首爾中央地方法院提出支給命令申請，要求星巴克返還自己尚未使用的儲值金額。他表示，在坦克日爭議爆發後，自己已決定不再消費並準備退出會員，但向星巴克申請退款時遭到拒絕，才決定循法律途徑處理。

「坦克日」為何引發巨大反彈？

事件源於星巴克5月18日推出水壺促銷活動時，使用了「坦克日」、「敲桌子」等宣傳文字。由於5月18日正是韓國光州民主化運動紀念日，不少民眾認為相關措辭極不恰當，甚至勾起當年軍方武力鎮壓的痛苦記憶，引發輿論強烈批評。

韓國星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮及前星巴克韓國代表孫正賢，也遭市民團體與光州民主化運動相關人士以侮辱及違反特別法等罪名提出告發，目前案件已由首爾警察廳公共犯罪搜查隊接手調查。

退款申請被拒？

據了解，韓國星巴克的預付卡與APP儲值制度，是依照公平交易委員會標準規範辦理。根據規定，儲值金額必須至少使用60％以上才能退款；若儲值金額低於1萬韓元，則需使用80％以上才能退費。

楊洪錫表示，由於自己尚未達到退款門檻，遭星巴克拒絕返還餘額。不過他認為，在已明確表示不願再使用服務的情況下，有權取回未使用款項，故向法院提出支付命令申請。若星巴克收到法院送達文件後，2週內未提出異議，支付命令便會生效；若提出異議，案件則將正式進入一般民事訴訟程序。

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