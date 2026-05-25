終戰在即？伊朗潑冷水「不會很快簽協議」　憂以色列插手破壞





▲ 巴蓋伊稱協議還未定案。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）25日在記者會上表示，美伊雙方雖已就潛在諒解備忘錄中大部分議題取得共識，但這並不代表協議簽署在即，強調「沒有人能如此斷言」。

綜合《路透》及《衛報》等，巴蓋伊指出，現階段談判重心在於結束戰爭，待備忘錄正式定案後，雙方將有60天時間就核議題及其他細節展開進一步磋商。他也對美國能否信守承諾表達疑慮，直言目前尚無任何「保證」華府會履行協議內容。

荷莫茲主權爭議 伊朗強調沿岸國管轄



針對荷莫茲海峽問題，巴蓋伊稱伊朗不會對來往船隻收取通行費，但強調提供服務本就應有對應代價，並重申海峽管理權歸屬沿岸國家，伊朗正與相關沿岸國家協調，共同維護該地區安全與各方利益。

巴蓋伊還警告，以色列正極力阻撓美伊達成協議，預料相關動作不會停止，且可能對美國官員立場產生影響。

盧比歐：外交破局不排除強硬手段

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當天則在印度新德里向媒體表示，美國會盡一切努力透過外交手段解決問題，但若談判最終破裂，華府不排除採取「其他方式」。他透露，目前談判桌上已有相對具體的方向，包括伊朗開放荷莫茲海峽、換取美國解除海軍封鎖，以及設有期限的核問題談判框架。

總統川普則發文重申，美國對荷莫茲海峽伊朗船隻的封鎖將持續至協議達成、獲得認證並正式簽署為止，同時呼籲雙方不急於求成，「必須把事情做對」。