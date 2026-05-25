性愛直播驚見「泰國疾管署也在看」　官方急澄清：幾秒就退出

▲性愛直播觀看列表，驚見「泰國疾管署」官方帳號。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

泰國疾病管制署（DDC）官方臉書帳號，竟出現在一段廣泛流傳的「性愛直播」觀看名單上，遭大批網友截圖擴散，留言區也湧入抨擊與嘲諷留言，讓官員們大動作發聲明澄清。

性愛直播瘋傳 疾管署也在看？

Thaiger報導，這起離譜事件發生於5月23日。截圖顯示，除了泰國疾管署之外，多個認證粉絲專頁與名人帳號，都出現在這部直播影片的觀看列表。

泰國疾管署對此回應，一個臉書帳號透過私訊傳來直播連結，要求該機構進行審查，並警告內容可能包括「兒童可接觸到的不當色情內容」。

粉專管理員表示，他點入連結確認內容不恰當之後，立刻退出直播，並透過臉書系統檢舉。事後更附上保險套使用教學影片，倡導落實安全性行為。

砲火擋不住 再發聲明澄清

儘管如此，依然止不住輿論砲火。泰國疾管署24日進一步發布正式聲明澄清，管理員當時忙於處理伊波拉疫情公衛資訊及機場防疫篩查相關內容，再次強調僅短暫確認內容就立刻退出直播，絕對沒有持續觀看不雅內容。

官員們指出，此舉是為維護機關聲譽並釐清外界誤解，並宣布將檢討官方社群媒體帳號的使用規範，防止類似情況再度發生。

與此同時，泰國網路警察也已著手調查直播帳號及相關人員身分。警方警告，觀看、分享或散布露骨的網路內容，可能違反泰國《電腦犯罪法》第14條。違者最高可處5年有期徒刑、10萬泰銖（約新台幣9.6萬元）罰款，或兩者併罰。