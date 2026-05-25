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女鄰居驚見「他上半身起火竄逃」！　新加坡公寓床墊擺客廳引大火

▲▼他「上半身起火」竄逃！新加坡公寓大火。（圖／翻攝自新明日報）

▲客廳床墊疑似就是起火點。（圖／翻攝自新明日報）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一間公寓24日晚間7時許發生嚴重火警，9樓一名住戶客廳的床墊突然起火，屋內一名男住戶疑似慌亂中來不及逃出，只能躲進浴室等待救援，消防人員趕到後破門衝入濃煙密布的火場，順利將他救出。目擊的鄰居描述，男子被帶出來時上半身著火，衣物全部燒光，但仍能自行走路，隨後被送醫治療。

鄰居驚呼親眼目睹男子衣服燒光

根據《新明日報》報導，住在失火房間對面的女住戶表示，事發當時她正在洗澡，忽然聽見鄰居大聲呼救，她立刻穿好衣物跑下樓。她說，火災發生當下，屋內有一名男住戶因無法及時脫困，只能轉而躲進後方浴室。

她回憶道，「當消防人員把他帶出來時，我看到他上半身著火，衣服全燒光了！不過他還能自己走路，傷勢應該不算太嚴重。」她指出，失火的房間一共住7名廢棄物管理公司的員工，前後共住了接近3年。

消防部隊破門滅火48人疏散

消防單位證實，救援人員抵達現場後，發現屋內濃煙滾滾，隨即破門進入，並迅速撲滅客廳內的床墊火勢，並同步疏散住在該公寓的48名居民。

目前火災起因仍在調查當中。《新明日報》記者25日上午前往火警現場，發現9樓走廊天花板已被燻黑，而失火的房間門口散落十多雙鞋子，地面積水夾雜灰塵，屋內客廳牆壁同樣留有大量燻黑痕跡。

7人同住一屋 公司急切否認超住

事後調查發現，失火的房屋內住著同一家廢棄物管理公司的員工，其中一名男性員工表示，共有7人一起居住，他平時就睡在客廳的床墊上，也就是此次的起火點。

該公司經理林先生聞訊後趕赴現場處理後續事宜，但他同時也否認超住的說法。林男強調，這個公司宿舍只住了6名員工，符合當局規定上限。但被追問為何有員工睡在客廳時，他聲稱，員工採輪班制，有些人比較晚下班，就會臨時在客廳休息。

 
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