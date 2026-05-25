捂胸狂吐！銀座GINZA SIX「催淚噴霧攻擊」19人送醫　兇嫌疑外國人

▲銀座GINZA SIX發生催淚噴霧攻擊，警方拉起封鎖線。（圖／翻攝自X／@ino34_r）



記者王佩翊／編譯

日本東京都中央區銀座的高級複合商業設施「GINZA SIX」25日中午疑似遭人噴灑催淚噴霧，導致26人身體不適、19人送醫治療。警方表示，初步判斷噴霧可能含有辣椒素成分，嫌犯疑似為外籍人士，目前仍在逃中。

根據《日本新聞網》報導，東京銀座GINZA SIX1樓三井住友銀行ATM區附近，25日遭不明人士噴灑催淚噴霧，警方一共調派53輛消防車輛到場，並暫時封鎖商場所在的「中央通」。

現場共有26名男女相繼身體不適，其中至少19人被緊急送往醫院，所幸全員意識清醒，無生命危險。警視廳已將此案列為傷害事件，目前正積極追緝棄械逃逸的嫌疑人。

根據警視廳調查，案發前現場疑似發生外籍人士之間的肢體衝突，其中一方對另一方噴射疑似催淚劑的噴霧後隨即逃離現場，周遭不知情的民眾因此遭到波及。警方從現場採集到的成分初步研判為辣椒素（capsaicin），應是透過催淚噴霧的形式散布於空氣中。

事件發生後，一名在場女性撥打110電話向警方通報表示，現場瀰漫著「類似刺激性氣味的東西，大家都在咳嗽」，隨後她也連忙向附近派出所進行通報。消防隊與救護車迅速抵達現場，甚至出動平時適用於大型災害的災害派遣醫療團隊「DMAT」，以及配備特殊設備的大型救護車「超級救護車」。

目擊者事後描述驚險景象表示，看見多名傷者陸續從GINZA SIX內走出，其中不少人雙手捂胸、面露痛苦之色。另一名目擊者則說，一名男性走出後整個人搖搖晃晃，甚至開始嘔吐，「應該是吸進去不明噴霧，他一直用力捂著胸口，拼命喝水又猛烈吐出來。」

事發後，警方在GINZA SIX外圍設置封鎖線，1樓外牆以藍色防護布遮擋。警方指出，嫌犯疑似為外籍人士，目前仍在持續追查其下落。