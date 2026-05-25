談判破局怎辦？盧比歐「訴諸其他途徑」　川普示警封鎖不鬆綁

▲美國總統川普與國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日表示，美國要不就是與伊朗達成一項很好的協議，要不就是訴諸「其他途徑」應對該國，但同時強調外交管道仍是優先選項。

外交優先 盧比歐暗示替代方案

《路透社》報導，盧比歐在印度新德里（New Delhi）向記者表示，美國會盡一切努力透過外交手段解決問題，如果仍宣告失敗才會探索「替代方案」。

盧比歐說，目前檯面上已有相當具體的進展，包括伊朗開放荷莫茲海峽及設有期限的核談判等，「希望我們最終能夠辦到」。

川普23日表示，與伊朗的協議「已大致完成談判」，很快就會公布細節，但24日又說不急著完成談判，認為自己掌握時間優勢。他還指出，美國在荷莫茲海峽對伊朗船隻的封鎖「直到協議達成、獲得認證並簽署之前，都將全面持續且有效」，呼籲雙方都要慢慢來，確保事情做對。

伊朗堅稱不屈服 分歧仍在



伊朗政府尚未回應，但與革命衛隊（IRGC）相關的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）指出，美國仍在阻撓潛在協議的部分內容，包括德黑蘭提出的資金解凍要求。

伊朗議會外交與國家安全委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）25日表示，伊朗不會屈服於任何壓力或威脅，若美國真心想要達成協議，那就應該坐下來談判，但如果美國想要每加侖6美元（約每公升新台幣50元）的油價，可以繼續虛張聲勢。

不過，雙方在多項核心議題上仍存在分歧，包括伊朗核野心、以色列在黎巴嫩的戰事，德黑蘭提出的解除制裁、解凍數十億美元石油收入等訴求。