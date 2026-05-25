路邊橘花別亂摘！「有毒外來種」日本多地蔓延　專家示警：快拔除

▲長莢罌粟（ナガミヒナゲシ）莖葉含有毒素，並且會危害其他作物生長。（圖／翻攝city.gojo.lg.jp）



記者吳美依／綜合報導

外來種植物「長莢罌粟」近年在日本茨城縣等全國各地迅速蔓延。專家警告，這種植物不僅繁殖力驚人，莖葉更含有毒素，接觸可能導致皮膚紅腫發炎，甚至還會分泌抑制其他作物生長的物質，各地方政府已紛紛宣導民眾展開「斬除大作戰」。

長莢罌粟是什麼？

根據日本國立環境研究所資料，「長莢罌粟」原產於歐洲地中海沿岸，為一年生草本植物，株高約20至60公分，每年4至6月會開出狀似虞美人的橘色花朵。自1960年代在日本首度被發現後，如今已蔓延全日本。

不過，「長莢罌粟」莖葉含有毒性生物鹼，被折斷時會分泌黃色或白色乳汁，若不慎觸碰肌膚，可能引發嚴重接觸性皮膚炎與紅腫發炎。由於茨城縣境內許多學校週邊都長滿了這種橘色小花，當地教育委員會已緊急向中小學生宣導「千萬不要伸手摘取」。

此外，「長莢罌粟」還會在土壤內分泌阻礙其他植物生長的物質，導致周邊作物發育不良、體型縮水，嚴重威脅本土生態與農業。

更令人擔憂的是它的驚人繁殖力，一株最多就能夠釋出15萬顆種子。植物生態學專家、東京農工大學名譽教授藤井義晴解釋，「長莢罌粟」種子不到1毫米、重量僅0.13毫克，極易隨風散播，也很容易附著在汽車輪胎或鞋子底部遠距擴散。

嚴防傳播！剷除外來種這樣做

值得注意的是，如果等到種子成熟後才用割草機移除，反而會讓種子瞬間噴飛，適得其反。

藤井教授直言，「一旦看到它開花，就必須立刻連根拔除」，並且立刻放入密封垃圾袋中，當作「可燃垃圾」丟棄焚化，才能徹底杜絕後患。

移除過程中，也務必戴上橡膠手套，避免皮膚直接接觸植物汁液。