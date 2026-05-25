日本「7-Eleven之父」鈴木敏文93歲辭世！　打造2.2萬門市帝國





▲ 日本7&I控股公司名譽顧問鈴木敏文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

被譽為「日本便利商店之父」的7&I控股公司名譽顧問鈴木敏文5月18日因心臟衰竭辭世，享耆壽93歲。7&I控股公司聲明證實此消息，並稱葬禮依家屬意願僅開放近親參與，後續將擇期舉辦追思會。

投身零售業 赴美取經萌發革命構想

綜合《朝日新聞》等日媒，鈴木敏文1932年出生於長野縣，中央大學經濟學部畢業後，1963年從出版業轉職進入伊藤洋華堂。1970年代初負責門市開發業務期間，他在美國親眼見證便利商店蓬勃發展，深信這套模式足以活化日本中小型零售業，但此構想當時在公司內外引發強烈反彈，不少人認為時機還未成熟。

但鈴木敏文面對質疑聲音仍不退縮，他生前曾稱，「只要去做大家都反對的事就一定會成功。大家反對代表那是只有我們想得到的事，因此那正是機會。」憑著這股信念，他排除萬難與美國南蘭集團（Southland Corporation）達成合作協議，1973年成立SEVEN-ELEVEN JAPAN前身，隔年5月日本第一家7-Eleven門市在東京豐洲開張。

引進POS系統革新零售 反收購美國母公司

鈴木敏文在經營上大膽引進POS銷售時點系統，根據消費者喜好即時調整商品組合，並確立以便當、熟食為核心的便利商店業態，更推行「單品管理」與集中展店的「商圈密度策略」，奠定品牌競爭優勢。在他的主導下，7-Eleven在日本的據點如今已突破2萬2千家。

1990年代初，他更帶領團隊完成對財務危機纏身的美國母公司南蘭集團的收購與重整，使集團版圖向北美、亞洲延伸，躍升為全球規模最大的連鎖便利商店集團。2005年他整合旗下超市、餐廳等事業，正式成立7&I控股公司並出任會長兼執行長。

2016年一場圍繞日本7-Eleven社長人事案的內部風波，促使鈴木敏文以引咎辭職方式告別經營第一線，卸任會長後則轉任名譽顧問，結束逾半世紀的零售帝國征途。