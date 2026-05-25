委內瑞拉監獄示威　控訴遭酷刑虐待：獄警對我們開槍

▲囚犯爬上監獄屋頂，燃燒床墊與床單。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉西部城市巴利納斯市（Barinas）一座監獄24日發生大規模抗議事件，數百名囚犯集體搶奪設施控制權，並控訴遭到獄方嚴酷虐待，甚至在手無寸鐵的情況下被開槍，要求當局立即開除新上任的典獄長格雷羅（Elvis Macuare Guerrero）。

《法新社》記者在現場目擊，囚犯們爬上巴利納斯司法拘留中心（Barinas Judicial Detention Center）屋頂，高喊「不要再虐待了！不要再虐待了！」。他們懸掛「SOS」及「他們正在折磨我們」布條，燃燒床墊與床單，向外界發出求救訊號。

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que internos del Internado Judicial de Barinas, en el oeste de Venezuela, tomaron este domingo las instalaciones del penal durante una protesta por presuntos malos tratos de funcionarios penitenciarios.



Según la… pic.twitter.com/BLMeneNBwy — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) May 25, 2026

《路透社》也引述囚犯說法報導，他們衣服遭到沒收，被禁止接受親友探視，甚至被迫販毒。囚犯們舉行和平抗議，竟遭監獄工作人員開槍，導致一些人受傷。

NGO「委內瑞拉監獄觀察站」（Venezuelan Prison ⁠Observatory）在X發布影片顯示，一名男子胸口有槍傷，另一名囚犯受訪時說，「我們想要正義，他們正在向我們開槍」。

該監獄距離首都卡拉卡斯（Caracas）約500公里，大批武裝警察已迅速抵達現場應對。大批囚犯家屬在外焦急等候，一度試圖阻止武裝警察衝進監獄，但並沒有成功。家屬宣稱，武裝警察進入的幾分鐘後，他們就聽見爆炸聲與尖叫聲。

▼家屬與武裝警察出現在監獄外。（圖／路透）



其中一名家屬葉利莎（Yelitza Arrollo）透露，自從5月8日起便再未收到獄中兒子任何消息。她哽咽表示，「他們正在受苦，被打得很慘、被折磨、被淋冷水、被電擊、被縱火，被嚴重虐待。我們要求開除典獄長。」

多年來，人權運動人士持續譴責委內瑞拉監獄過度擁擠、食物匱乏、缺乏醫療照護等侵犯人權的系統性問題。委內瑞拉政府目前尚未回應。