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委內瑞拉監獄示威　控訴遭酷刑虐待：獄警對我們開槍

▲▼委內瑞拉巴利納斯市（Barinas）監獄暴動。（圖／路透）

▲囚犯爬上監獄屋頂，燃燒床墊與床單。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉西部城市巴利納斯市（Barinas）一座監獄24日發生大規模抗議事件，數百名囚犯集體搶奪設施控制權，並控訴遭到獄方嚴酷虐待，甚至在手無寸鐵的情況下被開槍，要求當局立即開除新上任的典獄長格雷羅（Elvis Macuare Guerrero）。

《法新社》記者在現場目擊，囚犯們爬上巴利納斯司法拘留中心（Barinas Judicial Detention Center）屋頂，高喊「不要再虐待了！不要再虐待了！」。他們懸掛「SOS」及「他們正在折磨我們」布條，燃燒床墊與床單，向外界發出求救訊號。

《路透社》也引述囚犯說法報導，他們衣服遭到沒收，被禁止接受親友探視，甚至被迫販毒。囚犯們舉行和平抗議，竟遭監獄工作人員開槍，導致一些人受傷。

NGO「委內瑞拉監獄觀察站」（Venezuelan Prison ⁠Observatory）在X發布影片顯示，一名男子胸口有槍傷，另一名囚犯受訪時說，「我們想要正義，他們正在向我們開槍」。

該監獄距離首都卡拉卡斯（Caracas）約500公里，大批武裝警察已迅速抵達現場應對。大批囚犯家屬在外焦急等候，一度試圖阻止武裝警察衝進監獄，但並沒有成功。家屬宣稱，武裝警察進入的幾分鐘後，他們就聽見爆炸聲與尖叫聲。

▼家屬與武裝警察出現在監獄外。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉巴利納斯市（Barinas）監獄暴動。（圖／路透）

其中一名家屬葉利莎（Yelitza Arrollo）透露，自從5月8日起便再未收到獄中兒子任何消息。她哽咽表示，「他們正在受苦，被打得很慘、被折磨、被淋冷水、被電擊、被縱火，被嚴重虐待。我們要求開除典獄長。」

多年來，人權運動人士持續譴責委內瑞拉監獄過度擁擠、食物匱乏、缺乏醫療照護等侵犯人權的系統性問題。委內瑞拉政府目前尚未回應。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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