東京銀座「不明噴霧攻擊」16人送醫！整條路封鎖　出動53消防車輛

記者王佩翊／編譯

日本東京銀座鬧區25日中午遭人噴灑不明噴霧，導致至少16人出現喉嚨疼痛等不適症狀。警方指出，一名身穿深色衣物的男子在中央區銀座6丁目一間銀行內的牆壁噴灑不明物質，事後隨即朝新橋方向逃離，警視廳目前仍在全力追緝該名嫌犯。

根據《富士新聞網》報導，警視廳表示，事發後有民眾撥打110通報稱，知名商業設施GINZA SIX附近的銀行「出現惡臭，且喉嚨疼痛。」

東京消防廳接獲通報後，立即調派包含消防幫浦車與救護車在內共計53輛消防車輛前往現場救援，並確認狀況。

根據警方調查，當時嫌犯往銀行牆壁噴灑不明噴霧，隨後往新橋方面逃逸。而在現場至少有16人遭到波及，出現喉嚨疼痛等症狀，目前正依序被送往醫院接受後續治療，所幸皆無生命危險，且仍有意識。

警方指出，嫌犯犯案時全身上下均著深色系服裝，噴灑不明噴霧後隨即快速離去，目前仍在積極追查該名嫌犯的下落。網友也指出，目前附近街道已遭警消封鎖。