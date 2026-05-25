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批川普「讓步太多」恐釀災難性錯誤！　美伊談判掀共和黨內戰

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 美伊協議在共和黨內部引發爭論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府積極推動與伊朗展開核談判，卻在共和黨內部掀起激烈論戰。多名鷹派共和黨人憂心白宮對德黑蘭讓步太多，紛紛公開批評，甚至與白宮隔空口水戰。

《金融時報》據知情人士報導，美伊談判代表已接近達成一份協議框架，內容涵蓋延長停火期限、逐步重啟荷莫茲海峽航運，並就伊朗高濃縮鈾庫存的處置方式展開後續討論，包括稀釋濃度或直接移交核材料等選項。美方則承諾視談判進展，分階段鬆綁對伊朗制裁、解凍伊朗海外資產。

葛蘭姆、克魯茲齊開砲　鷹派批讓步太多

協議細節尚未正式公布，但共和黨內已湧現反彈聲浪。川普盟友兼高爾夫球友、南卡參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）發文直指，若各方認為協議讓伊朗政權得以存活並隨時間壯大，「等於對黎巴嫩與伊拉克的衝突火上加油。」

外交政策鷹派、德州參議員克魯茲（Ted Cruz）更直言，對美伊協議相關報導「深感憂慮」。他警告，若最終結果是讓高喊「美國去死」的伊斯蘭主義政權獲得數十億美元資金、繼續發展核武並掌控荷莫茲海峽，「將是一場災難性的錯誤。」

參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也發文痛批，相信伊朗會真誠談判並推動60天停火「會是一場災難」，將使「史詩怒火行動」所有成果付諸流水。川普第一任期國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也砲轟該計畫「完全不符合『美國優先』精神」，主張應直接打通海峽、切斷伊朗資金命脈。

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

白宮嗆蓬佩奧「閉嘴」　黨內也互轟

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）對此公開回嗆，要求蓬佩奧「閉嘴，把正事留給專業人士」。川普顧問布魯瑟威茲（Alex Bruesewitz）指控克魯茲「故意扯總統後腿」；而克魯茲不甘示弱，反酸對方是「鼓吹對伊朗讓步的年輕政治投機客」。

北卡參議員提里斯（Thom Tillis）則在CNN節目上質疑談判邏輯，稱國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）11周前才宣稱已摧毀伊朗防禦體系、取得核材料指日可待，「如今卻討論讓核材料繼續留在伊朗，這怎麼說得通？」

盧比歐捍衛川普　期中選舉前裂痕浮現

國務卿盧比歐在新德里出席記者會時對此大力護航，強調在對抗伊朗核野心一事上「從來沒有人比川普總統更強硬」，並駁斥外界擔憂「太荒謬」。

這場黨內風暴發生於共和黨積極備戰國會期中選舉的敏感時刻，突顯川普在整合黨內意見上面臨的嚴峻挑戰。多項民調顯示，川普的整體支持率已跌至歷史低點，民眾對其處理伊朗戰事及美國經濟的方式普遍感到不滿。

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