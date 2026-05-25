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韓議員候選人爆紅！「楓之谷初心者第一」還是中山大學碩士

▲▼南韓35歲議員候選人金柱淵。（圖／翻攝臉書、Threads）

▲金柱淵將2006年《楓之谷》初心者第一名的經歷寫在競選海報上。（圖／翻攝臉書、Threads）

記者吳美依／綜合報導

南韓35歲議員候選人金柱淵近期在社群媒體上引發熱議，因為他在競選海報列出的個人經歷，包括曾就讀台灣國立中山大學教育研究所，並於2006年拿下《楓之谷》初心者第一名。

根據南韓中央選舉委員會資訊，金柱淵出生於1990年9月7日，代表南韓「改革新黨」角逐首爾特別市廣津區議員席次，候選人號次為4號，並且提出「吹向廣津區的改革之風」口號。

他的學經歷相當豐富，2017年9月至2021年1月赴台灣就讀國立中山大學教育研究所，並且成功取得碩士學位，服役期間在陸軍第1師團擔任下士，退伍後曾任中文講師、韓語講師，目前則是「改革新黨」廣津區地方發展特別委員會副委員長，兼任改革新黨首爾市黨部發言人。

不過，真正讓他意外爆紅的關鍵，卻是一項特殊經歷，「楓之谷初心者排行第一名（2006年）」。

競選海報被轉貼在Threads後，吸引大批台灣網友關注留言，「太神啦」、「超有毅力的」、「那他很強欸⋯」、「可以看出他很有毅力，即使在能力有限的狀況也會想辦法提升自己」。也有人注意到金柱淵赴台留學的特殊經歷，「台灣學歷的韓國政界人士真少見」。

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