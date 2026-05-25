140億對台軍售恐拖過9月　專家：川普一舉兩得

▲對台140億美元軍售案暫緩可能成為總統川普的外交籌碼。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府對台140億美元軍售案暫緩，儘管白宮先前對外淡化彈藥庫存危機，但代理海軍部長高雄（Hung Cao）本週在參議院首度坦言，五角大廈為了審查彈藥，確實已暫停部分對外軍售，以優先確保對伊朗的武器需求。專家分析指出，這項延遲不僅暴露出美軍彈藥庫存吃緊，更可能成為總統川普的外交籌碼，中方甚至可能以此要挾，讓軍售案一路被拖延到9月之後。

代理海軍部長認了 為保留美伊戰爭彈藥暫緩軍售

根據《國會山報》報導，高雄21日出席參議院撥款委員會國防小組聽證會時表示，儘管美國仍擁有充足的飛彈與攔截飛彈，但川普政府目前正暫緩部分對外軍售，目的是為了確保美方擁有「史詩怒火」（Epic Fury）行動所需的彈藥。

這番發言不僅直接打臉了國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週稱「彈藥問題被愚蠢過度誇大」的說法，也與川普（Donald Trump）宣稱將對台軍售當作「談判籌碼」的論調相矛盾。

據報導，自2月28日美以與伊朗開戰以來，美軍已狂燒數千枚飛彈，包含庫存中幾乎所有的長程匿蹤巡弋飛彈，以及大量戰斧、愛國者與ATACMS飛彈，白宮預計將向國會要求800億至1000億美元的追加預算來補回缺口。

中方累積談判籌碼 美專家：恐逼川普9月前封殺軍售

卡托研究所（Cato Institute）分析師桑基（Evan Sankey）指出，這起風波對川普而言反而可能是個美麗的巧合。川普一方面希望在中國國家主席習近平9月訪問華盛頓前，讓美中關係維持在具建設性的軌道上，另一方面又面臨軍火吃緊，因此延後軍售恰好能一次解決外交與軍事雙重難題，堪稱一舉兩得。

不過，美國企業研究院（AEI）資深研究員庫柏（Zack Cooper）警告，北京當局正在累積籌碼，試圖讓川普難以在不破壞美中關係的前提下進行對台軍售。

中方很可能會開出條件，若川普不提供台灣武器，習近平才願意在9月訪美；甚至傳出7月即將訪華的美國國防部長赫格塞斯，其行程也可能被中方拿來當作要挾籌碼，要求美方不得宣布該筆對台軍售，或者必須大幅縮減規模。

美對台、日、韓軍售皆延宕 顧立雄：審慎樂觀

事實上，美國的武器延期交貨並非僅針對台灣。自美伊開戰以來，華府也暫緩了原定於2028年3月前交付日本的400枚戰斧巡弋飛彈，另一筆對南韓的軍售同樣遭到延誤，不過首爾當局對此不願公開評論。

川普上週會晤習近平後，曾向媒體透露雙方有「非常詳細地」討論軍售，並語帶保留地表示，這筆140億美元的案子「還要看情況發展，可能批准，也可能不批准。」

面對美方對外軍售大打結，國會鷹派議員表達強烈擔憂，參議員麥康諾（Mitch McConnell）直言這種延宕令人「非常擔憂」，參議員甘迺迪（John Kennedy）則質疑既然中方已暴露出不安全感，美方為何不乾脆直接把武器賣給台灣。

儘管外界憂心忡忡，台灣官員仍強調美國的對台政策沒有改變，且台灣政府尚未收到這筆140億美元軍售被暫緩的正式通知。國防部長顧立雄上週回應表示，對於此項軍購案，台灣內部依舊保持審慎樂觀的態度。