美伊「停火備忘錄」初框架成形！　6大議題一次看：核武、荷莫茲

▲川普表示，不會貿然倉促定案，不過談判大致方向已經確定。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗目前正積極推動將現有停火協議轉化為更具約束力的長期和解方案。據悉，雙方已在討論簽署一份「合作備忘錄」（Memorandum of Understanding，簡稱 MOU），作為後續解決所有爭議問題的路線圖。儘管協議細節尚未完全披露，美國總統川普也表示不會貿然倉促定案，但整體談判方向已逐漸浮現輪廓。

備忘錄框架雛形初現

根據一名知情人士向CNN透露，儘管仍無法確認細節，但目前版本的備忘錄框架涵蓋荷莫茲海峽的逐步重新開放、解除美方對伊朗港口的封鎖，以及後續針對伊朗核武計畫展開磋商等內容。

一名美國高層官員進一步說明，這份框架協議將給予雙方「60天時間完成最終談判要點」，且將確保伊朗「永遠無法擁有核武器」，同時要求伊朗承諾放棄高濃縮鈾存量。然而，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》則指出，備忘錄「仍有一兩條款存在分歧」，協議能否順利達成仍充滿變數。

荷莫茲海峽誰說了算

川普23日在社群媒體上發文表示，這條對全球能源運輸至關重要的水道將在備忘錄架構下重新開放。不過，多家親近伊朗伊斯蘭革命衛隊的媒體則報導，海峽將維持在伊朗監管之下，並在30天內逐步恢復至戰前的航運水準。

伊朗外交部發言人巴蓋伊更直言，「荷莫茲海峽與美國無關，這是我們與沿岸國家之間的事務。」一名伊朗消息人士也向CNN表示，海峽目前已開放，但過境船隻必須與伊朗相關當局協調以確保安全通行。川普方面則強調，美方的港口封鎖將持續至協議正式認證簽署為止。

核彈頭議題雙方各表立場

在伊朗核武問題上，美方堅持伊朗必須交出其持有的高濃縮鈾存量。目前估計伊朗存有超過400公斤、約900磅的高濃縮鈾，其中大部分據信在2025年美軍空襲後已被移至地下。川普將這些高濃縮鈾稱為「核塵埃」，並要求伊朗停止新的濃縮活動。

美方官員以「強化版信任但驗證機制」形容整個協議架構，強調「沒有交出高濃縮鈾，就拿不到任何好處；海峽每開放一分，封鎖才相應鬆綁一分」。

對此，伊朗外交部發言人表示，核武相關議題在現階段根本不在討論範圍之內；伊朗半官方的《法爾斯通訊社》也聲稱，伊朗在這份協議中並未就移交核存量、拆除設備或承諾不製造核彈作出任何承諾。

伊朗官員堅稱，只有在達成結束戰爭的諒解備忘錄後，才能開始關於濃縮鈾的談判。但預計初步備忘錄不會詳細涉及鈾濃縮問題，因此如何彌補雙方分歧將是達成全面協議的主要挑戰之一。

凍結資產是伊朗最迫切要求

面對嚴峻的國內經濟危機，伊朗急切希望解凍存放在海外各銀行的數十億美元資產。伊朗外交部發言人強調，「在整個流程的第一步，就必須釐清受凍結資產的解除方式」。

《塔斯尼姆通訊社》引述消息人士說法指出，若無法在第一階段確保一定比例的資產被釋放，並建立後續持續返還的明確機制，協議將無從達成。

美方官員則向CNN表示，伊朗資產的解凍行動，必須等到荷莫茲海峽正式重新開放後才會啟動，且美方目前尚未對資產返還的具體方式作出任何承諾。

制裁解除留待後續階段

在國際制裁問題上，伊朗雖在備忘錄文本中明確要求全面解除制裁，但巴蓋伊坦言，「在這麼短的時間框架內，制裁解除不會被納入討論」，相關細節需待備忘錄定案後再行談判，且制裁的暫停很可能與核武議題掛鉤。

根據《法爾斯通訊社》報導，伊朗方面估算，光是解除原油出口制裁，在60天內就能為政府帶來近100億美元的收益。美方官員同樣確認，針對伊朗的制裁措施將在荷莫茲海峽恢復正常運作後才考慮鬆綁。

彈道飛彈

除核武與經濟議題外，伊朗的遠程彈道飛彈計畫同樣是美方在衝突期間點名必須處理的問題，川普曾指出伊朗的飛彈實力「正在快速且大幅擴張」，但近期談判中對於飛彈議題的討論明顯降溫，儘管以色列與波灣阿拉伯國家均視此為急迫的安全威脅。

黎巴嫩問題

此外，《塔斯尼姆通訊社》報導，備忘錄草案的措辭涵蓋「包括黎巴嫩在內的所有戰線宣布停戰」，但以色列方面透露，川普在與以色列總理納坦雅胡的通話中，已重申支持以色列在包括黎巴嫩在內的所有戰線上維持行動自由。

整體而言，伊朗強調已準備好達成「公平且均衡的協議」，並表示「對我們而言最重要的事，是讓整個中東的戰爭永久終結」。