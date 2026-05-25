英防相專機遭干擾！　飛近俄邊境「GPS全癱瘓」盲飛3小時

▲英國國防大臣希利（John Healey）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國防大臣希利（John Healey）本週稍早搭乘皇家空軍（RAF）專機，在飛近俄羅斯邊境時，飛機訊號竟遭到干擾，導致全球定位系統（GPS）失效長達3個 小時，迫使飛行員必須改用其他導航系統。外界普遍認為，俄羅斯就是這起事件的幕後黑手。

專機航線網上全曝光 俄羅斯疑為幕後黑手

根據BBC報導，希利日前準備飛往愛沙尼亞向參與北約（NATO）軍演的英國官兵發表談話；不料在21日搭機準備返回英國時，途中卻遭遇訊號干擾。在這趟長達3小時的航程中，專機的GPS完全失去作用，飛行員只能改用其他導航系統。

目前尚不清楚希利是否被刻意鎖定為攻擊目標，但報導指出，在一般的航班追蹤網站上，其實都能看見這架專機的飛行路線。目前已聯繫英國國防部尋求回應。

俄戰機危險逼近 距離機鼻僅短短6公尺

就在這起專機干擾事件曝光的前一天，才剛傳出俄羅斯軍機上個月在黑海上空「屢次且危險」地攔截英國皇家空軍偵察機的消息。當時，一架俄軍蘇愷-35（Su-35）戰機逼近一架英軍「鉚接」（Rivet Joint）偵察機，距離近到直接觸發了英軍飛機的緊急系統，導致自動駕駛功能失效。

不僅如此，另一架俄軍蘇愷-27（Su-27）戰機更在英軍飛機的正前方來回穿梭多達6次，最近的時候，距離英軍飛機的機鼻甚至只有短短的6公尺（約19英呎）。

防相痛批「令人無法接受」 英軍高層曾有類似遭遇

針對俄軍戰機近距離飛掠的行為，希利痛批此舉令人無法接受，並大力讚揚英國皇家空軍機組人員當下展現出的「傑出專業素養」。英國國防部表示，這是自2022年以來俄國最危險的舉動；當年曾有一名「失控」的俄國飛行員在黑海上空對一架「鉚接」偵察機發射飛彈。

事實上，這並非英國國防高層首度遭遇類似事件。早在2024年，時任國防大臣夏普斯（Grant Shapps）搭乘皇家空軍專機飛近俄羅斯領土時，同樣也曾發生過GPS訊號遭到干擾的狀況。