美伊開戰86天「停火曙光」　最新協議進度一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員24日透露，美伊框架性協議目前已完成約95%，但雙方仍就伊朗核原料庫存與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）條文進行最後協商，總統川普可能再給伊朗5至7天時間完成談判。川普表示，若此次協商成功，美方將會談成良好而且適當的協議；伊朗當天稍晚則宣布再放行33艘商船。

▲美國與伊朗最新說法。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



《福斯新聞》（Fox News）報導，美方目前以「No Dust, No Dollars」作為談判核心原則，代表不允許伊朗保留可用於核武的高濃縮材料，也不會輕易提供大規模資金讓步。

美方官員表示，「伊朗原則上已接受這項框架，我們已完成95%。」目前雙方已在核原料庫存與荷莫茲海峽問題達成基本共識，但仍在磋商最終法律文字與細節。官員強調，「我們不會輕易讓步，也不會今天或明天就簽署協議。」並透露川普傾向再給伊朗「5至7天」完成最後協商。

►川普給伊朗「5到7天」期限 完成最終協商



此外，一名美國高級官員指出，若伊朗願意在濃縮鈾問題上做出重大讓步，美方也準備在解除制裁方面提供重大回應。該官員表示，美方目標是處理伊朗所有濃縮鈾庫存，而目前伊朗已做出「過去從未見過的重大妥協」。

►只要伊朗對濃縮鈾妥協！ 美考慮「做出重大讓步」放寬制裁



▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



伊朗媒體則報導，革命衛隊聲明指出，「過去24小時內，共有33艘包括油輪、貨櫃船與其他商業船舶，在取得授權後，並在革命衛隊海軍協調與保護下通過荷莫茲海峽。」不過，儘管近期已有部分船隻恢復通行，目前流量仍遠低於戰前水準；戰前荷莫茲海峽平均每日約有140艘船舶通過。

與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則指出，雖然未來將恢復戰前規模的船舶通行量，但海峽管理權仍將掌握在伊朗手中。伊朗武裝部隊也強調，在「新的區域與全球秩序」下，波斯灣與荷莫茲海峽的安全應由伊朗負責，「不需要外國勢力存在」。不過美方至今不同意讓海峽通行權單方面落入伊朗手裡。

另一方面，川普24日在Truth Social發文指出，「如果我和伊朗達成協議，那將會是一份好的而且適當的協議，而不是像歐巴馬（Barack Obama）那份協議，給了伊朗大量現金，以及一條清楚且公開通往核武的道路。」

▲川普表示有望與伊朗達成良好且適當的協議。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



►川普最新發文：美伊有望談成良好而且適當的協議



川普強調，目前正在討論中的協議內容與當年完全相反，但外界其實還不知道細節，因為協議甚至「尚未完全談妥」。他也批評外界對談判的質疑聲浪，稱「不要去聽那些失敗者的說法，他們批評一件自己根本不了解的事情」，並強調，「不像我之前那些早該解決問題的歷任總統，我不會達成爛協議！」