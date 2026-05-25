被逼脫「台灣T恤」！日內瓦遊行遭世衛打壓　女兒1句話令她哽咽

▲ 台灣聯合國協進會宣達團與歐洲挺台健走協會發起「Team Taiwan挺台大遊行」，從WHO總部走到日內瓦湖畔。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合報導

世界衛生大會（WHA）期間，台灣民眾挺台行動再遭打壓。17日在瑞士日內瓦舉辦的挺台參與WHA遊行，現場竟出現世衛官方人員介入，要求百餘名與會僑胞遮蔽T恤上的「TAIWAN」字樣，甚至要求脫掉衣服，引發強烈反彈。

此次遊行由歐洲挺台健走協會、台灣聯合國協進會（TAIUNA）及瑞士小旺萊文化協會等多個團體聯合主辦，集合地點設於萬國宮正對面的三腳椅廣場。但遊行尚未開始，世衛人員便上前要求穿著「Team Taiwan」T恤的參與者脫掉衣服，還稱需抵達下一個集合點後才可露出台灣旗幟或字樣。

旅法僑胞莊丹琪與丈夫帶著2名子女參加，事後在「特魯瓦通訊」粉專上傳一段自拍影片重現這段遭遇。當世衛人員遞上要他們替換的T恤，她告訴女兒「台灣不能露出來」，沒想到女兒隨口一問「為什麼？」令她在鏡頭前當場哽咽，「我要說什麼？我真的沒想過這種事會發生在我身上。」影片曝光後迅速引發廣大迴響，留言湧現大批聲援。

莊丹琪指出，當天遊行經過合法申請，集合地點也擺放「Who Cares, Taiwan Cares」大型看板，世衛人員卻稱衣服上禁止「台灣」字樣出現，且現場有許多家長帶著未成年子女參加，部分孩童更因此受到驚嚇落淚。她過去僅透過新聞看到台灣運動員、藝術工作者在國際上遭受羞辱與打壓，如今卻親身經歷，認為這就是台灣處境的縮影。

台灣外交部對此表示，已責成駐日內瓦辦事處向WHO秘書處及當地警方正式提出抗議，要求WHO主辦活動時秉持中立專業原則，尊重各國公眾參與的尊嚴與權益，不得違背「全民均健」（Health for All）的核心精神。