高市早苗「支持率創新低」！連3個月下跌　最新民調結果出爐

▲高市早苗內閣支持率打破上任後最低紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本《每日新聞》最新全國民調指出，高市早苗政府的支持率從上個月的53%下降3個百分點，來到50%，不僅是連續3個月出現下跌趨勢，更是連續第2個月創下上任來的新低。

《每日新聞》23、24日兩天舉行了全國民意調查。結果顯示，由首相高市早苗所領導的內閣支持率為50%，相較於4月18、19日上次調查時的53%，再度下滑了3個百分點。這不僅是高市內閣支持率連續第3個月出現下跌，更是連續第2個月刷新自2025年10月內閣上任以來的最低紀錄。另一方面，不支持率則與上次調查持平，維持在33%。

高市早苗作為日本憲政史上第一位女性首相與自民黨總裁，2025年10月剛上任時勢如破竹，連續3個月內閣支持率都維持在65%以上。然而到了今年1月，支持率首次跌破60%大關。

所幸隨後在2月舉行的眾議院選舉中，自民黨贏得大勝，高市的執政滿意度也重回60%以上的水平。可惜好景不常，從3月開始，內閣支持率再度陷入下降趨勢，並一路連跌至今。不過值得注意的是，目前50%的執政支持率依然大幅高於33%的不支持率。

本次民調是由《每日新聞》從日本全國18歲以上、高達約7700萬名符合條件的人口中進行隨機抽樣，最終成功獲得1780份有效回覆。