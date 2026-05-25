不只武器級庫存！　川普要求伊朗交出2000kg濃縮鈾

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮高層官員透露，美國與伊朗即將簽署一項極具突破性的臨時協議，預計展開為期60天的停火，期間伊朗將重新開放荷莫茲海峽，換取美方解除海上封鎖。不過，這場外交大戲的真正核心，在於美國總統川普的強硬核武底線，美方官員明確指出，川普要的絕不只是那450公斤接近武器級的庫存，而是伊朗擁有的全部約2000公斤濃縮鈾。

停火60天釋放石油市場 川普強硬祭出「有表現，才有緩解」

根據Axios報導，白宮高級官員與親近談判的消息人士透露，這項即將成形的諒解備忘錄（MOU）為期60天，內容包括伊朗承諾免收通行費開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並同意清除先前在海峽內佈設的水雷，讓國際船隻自由通行。

作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，並給予部分制裁豁免，允許伊朗自由販售石油，這無疑將為緊繃的全球石油市場注入一劑強心針。

雖然這項協議能有效避免中東戰爭進一步升級，但白宮官員也強調，川普（Donald Trump）在這次談判中的核心原則就是「有表現，才有緩解」。伊朗原本盼美方能立即解凍資金並給予永久性制裁緩解，但美方態度十分強硬，表明只有在伊朗做出實質讓步之後，才有可能談下一步。

目標直指2000公斤濃縮鈾

在這份協議草案中，伊朗已口頭承諾絕不追求核武器，並同意就暫停鈾濃縮計畫、移除高濃縮鈾庫存展開正式談判。然而，川普的胃口顯然比外界想像的還要大。

美國官員直言，川普政府希望最終的正式協議能一舉涵蓋伊朗境內全部約2000公斤的濃縮鈾，絕對不是只處理那450公斤已經達到武器級水平的敏感庫存。

「沒看到成果，就別想拿到錢。」美方官員透露，推動這項協議的鐵律就是，伊朗在核材料與濃縮活動上讓步越多，得到的制裁緩解就越多，在伊朗切實吐出濃縮鈾之前，美國絕對不會立即解凍任何一筆資金。