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伊朗領袖絕密神隱「高官也不知他在哪」　全靠信差傳話談判大延遲

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自戰爭爆發至今不曾公開露面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國情報顯示，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前藏匿在一處未公開的隱密地點，幾乎與外界斷絕聯繫，就連德黑蘭高官也不知道他在哪，只能透過迷宮般錯綜複雜的信差網絡取得聯繫。

CBS報導，伊朗政府內部持續存在溝通困難，成為潛在協議細節遲遲未能公布的關鍵原因。美國官員透露，他們向伊朗傳遞協議細節提案時，因為很難聯繫到最高領袖，所以要等待很長一段時間才能收到回覆。

穆吉塔巴在2月28日美以空襲首日受傷後，採取極端的自我保護措施，而且至今不曾公開露面或發表言論。根據安排，就連伊朗政府最高層官員都不知道他在哪裡，也無法直接與他取得聯繫。

相反地，相關訊息是透過一個信差網絡傳遞。一名美國官員說，「這就是為什麼人們會說『最高領袖已同意框架』或『我們正在等待最終條款的回覆』這類說法。他接收到的每一項資訊都已過期，他對外做出的回應也存在著極大延遲。」

▼穆吉塔巴採取極端措施自我保護，避免與父親一樣遭暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，據悉伊朗最高領袖已對下屬傳達指示，明確指示哪些議題可以談判，哪些議題不得討論。

其中一名美國官員表示，美國和以色列從伊朗政府內部取得的情報，使得兩國在戰爭期間得以找到並殲滅伊朗大部分政府高層。因此，目前大多數伊朗領袖都過著不見天日的生活，在高度戒備森嚴的碉堡內度過數週之久，若非必要不會與彼此交談。

官員表示，「看著他們搞清楚如何與彼此聯絡，簡直像是在看情境喜劇，他們都快抓狂了。」

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