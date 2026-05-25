驚悚視角！飛機撞破滑翔傘「失控下墜」　她險遭削頭奇蹟生還

▲鏡頭錄下小飛機撞破滑翔傘面，莎賓娜驚險求生的過程。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
奧地利一名滑翔傘玩家在施密頓霍山（Schmittenhöhe）附近飛行時，突遭一架觀光小飛機從頭頂高速掠過，傘面當場被撞破、裂成兩半，她在高空中失控旋轉下墜，驚險過程都被鏡頭錄下。
《紐約郵報》報導，這起事件發生在當地時間23日下午1時許。
44歲滑翔傘玩家莎賓娜（Sabrina）被小飛機撞上，只差幾英尺就要削到頭部，而她遭受衝擊後不僅傘面全毀，身體也被繩索纏住，幸好下墜過程中及時打開備用降落傘，最終安全落地。
???? WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026
The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.
According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57
根據當地媒體《克朗報》（Kronen Zeitung），莎賓娜是一名經驗豐富的滑翔傘玩家，事後已被警用直升機接走，送往附近機場，所幸並無大礙。
她還在Instagram發文表示，「我真的還是不敢相信自己竟然坐在這裡打這些字，而且除了幾塊難看的瘀青和一些挫傷，什麼事都沒發生。」
這架塞斯納172（Cessna 172）觀光小飛機的飛行員是一名28歲男性，該機從格萊姆山谷（Glemm Valley）起飛，稍後安全降落澤爾湖機場（Zell am See Airport）。他向當局表示，當時根本無法預判或閃避滑翔傘，全案細節仍在調查中。
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