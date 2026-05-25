驚悚視角！飛機撞破滑翔傘「失控下墜」　她險遭削頭奇蹟生還

▲鏡頭錄下小飛機撞破滑翔傘面，莎賓娜驚險求生的過程。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

奧地利一名滑翔傘玩家在施密頓霍山（Schmittenhöhe）附近飛行時，突遭一架觀光小飛機從頭頂高速掠過，傘面當場被撞破、裂成兩半，她在高空中失控旋轉下墜，驚險過程都被鏡頭錄下。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在當地時間23日下午1時許。

44歲滑翔傘玩家莎賓娜（Sabrina）被小飛機撞上，只差幾英尺就要削到頭部，而她遭受衝擊後不僅傘面全毀，身體也被繩索纏住，幸好下墜過程中及時打開備用降落傘，最終安全落地。

???? WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

根據當地媒體《克朗報》（Kronen Zeitung），莎賓娜是一名經驗豐富的滑翔傘玩家，事後已被警用直升機接走，送往附近機場，所幸並無大礙。

她還在Instagram發文表示，「我真的還是不敢相信自己竟然坐在這裡打這些字，而且除了幾塊難看的瘀青和一些挫傷，什麼事都沒發生。」

這架塞斯納172（Cessna 172）觀光小飛機的飛行員是一名28歲男性，該機從格萊姆山谷（Glemm Valley）起飛，稍後安全降落澤爾湖機場（Zell am See Airport）。他向當局表示，當時根本無法預判或閃避滑翔傘，全案細節仍在調查中。