網紅號召「青少年佔領」全美引爆混亂！　商場、餐廳淪戰場

▲網紅號召「青少年佔領」襲捲全美引爆混亂。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
網路短影音歪風引發社會治安危機！全美各地近期掀起一波由網紅、社群媒體號召的「青少年佔領」（teen takeovers）失控潮。成群結隊的青少年大規模湧入公共空間，從高檔水岸社區、商場到客滿的餐廳無一倖免，甚至引發集體鬥毆、砸店及槍擊事件，讓各地警方疲於奔命。
連鎖速食店爆大亂鬥 兒童椅當武器亂飛
根據《福斯新聞》報導，這波「青少年佔領」在全美各城市釀成嚴重災情。華盛頓特區（Washington, D.C.）「海軍造船廠」（Navy Yard）的一家「奇波雷」（Chipotle）連鎖餐廳，日前遭到大批青少年闖入霸佔。
從網路瘋傳的影片可以看到，大批青少年在店內瘋狂砸椅子、大打出手，嚇得店內成人與幼童縮在角落。期間甚至有嫌犯將兒童高腳椅當成武器揮舞並狠狠砸向遠處，場面極度混亂。
???? WTF?! A group of thug teens just went RAMPANT on a violent brawl at the Washington DC Navy Yard's Chipotle— WWG1WGA ????????♥️ (@WWG1WGA301) May 24, 2026
And there were terrified kids inside
US Attorney Judge Jeanine can now prosecute the PARENTS for any of these "youth."
Bring on the FAFO!
????️ @WWG1WGA301 pic.twitter.com/Rw8fErfP3z
大都會警察局隨後公布四名青少年嫌犯的監視器畫面。聯邦調查局（FBI）更祭出每人5000美元的懸賞金，地方警方也加碼1000美元。聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）痛批，這絕對不是無害的聚會，而是惡意霸佔，「這群人以為自己可以無法無天。」
宵禁形同虛設 高檔社區、海灘驚傳槍響
即使地方政府祭出宵禁也難以遏制這股歪風。華盛頓特區時尚的「海軍造船廠」社區在實施新的青少年深夜宵禁令下，仍遭200名黑衣青少年湧入，現場爆發嚴重的搶劫與鬥毆，甚至有人在公園內朝空中開槍，警方最終逮捕兩名青少年並起獲兩把槍枝。
類似的失控場面也發生在喬治亞州的「泰比島碼頭」（Tybee Island Pier）。一場未經許可的快閃活動因突然傳出槍響，導致數百名青少年在沙灘上驚慌奔逃。
????#BREAKING: The quiet town of Tybee Island GA is in utter shock after, "hundreds of teens" took over a pier with a DJ that ended in gunfire...— Matt Van Swol (@mattvanswol) April 6, 2026
Kids can be seen jumping over fences and running through the woods to escape.
Police have announced they have NO suspects... pic.twitter.com/A0f3hWvgi2
而在底特律市中心，大批青少年也因社群媒體宣傳而湧入街道，現場同樣傳出開槍示警，多名青少年遭到扣留。諷刺的是，底特律市府前一天才剛公開呼籲應為青少年提供安全聚會空間。
購物中心遭闖入 13人妨害公務遭捕
威斯康辛州的「貝肖爾購物中心」（Bayshore Mall）同樣成為戰場。數百名青少年因網路「佔領」貼文蜂擁而至，即便警方已提前加強維安，仍無力擋下大規模衝突。
Last night, on May 8, 2026, officers arrested 22 people between the ages of 12 and 21, as part of a teen takeover.— Tampa Police Department (@TampaPD) May 9, 2026
The large group of teens attempted a takeover in the area of Curtis Hixon Park, causing significant disruptions, fights, and other issues in the park and… pic.twitter.com/MlbS45vLMW
影片顯示，有青少年被狠狠推向「柯爾百貨」（Kohl's）大門，周遭群眾則拿起手機拍攝。這起事件最終導致13人因擾亂秩序、蓄意傷害及妨害公務等罪名遭到逮捕。
隨著夏季臨近，全美各地執法機構與城市領袖紛紛發出警告，這種透過社群媒體在數小時內串聯的佔領歪風目前毫無降溫跡象。
許多城市已緊急增加巡邏警力、實施宵禁，部分官員則積極推動擴大青年輔導計畫，並呼籲應讓參與混亂的青少年家長承擔更嚴格的法律責任。
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