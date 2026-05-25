網紅號召「青少年佔領」全美引爆混亂！　商場、餐廳淪戰場

▲網紅號召「青少年佔領」襲捲全美引爆混亂。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

網路短影音歪風引發社會治安危機！全美各地近期掀起一波由網紅、社群媒體號召的「青少年佔領」（teen takeovers）失控潮。成群結隊的青少年大規模湧入公共空間，從高檔水岸社區、商場到客滿的餐廳無一倖免，甚至引發集體鬥毆、砸店及槍擊事件，讓各地警方疲於奔命。

連鎖速食店爆大亂鬥 兒童椅當武器亂飛

根據《福斯新聞》報導，這波「青少年佔領」在全美各城市釀成嚴重災情。華盛頓特區（Washington, D.C.）「海軍造船廠」（Navy Yard）的一家「奇波雷」（Chipotle）連鎖餐廳，日前遭到大批青少年闖入霸佔。

從網路瘋傳的影片可以看到，大批青少年在店內瘋狂砸椅子、大打出手，嚇得店內成人與幼童縮在角落。期間甚至有嫌犯將兒童高腳椅當成武器揮舞並狠狠砸向遠處，場面極度混亂。

???? WTF?! A group of thug teens just went RAMPANT on a violent brawl at the Washington DC Navy Yard's Chipotle



And there were terrified kids inside



US Attorney Judge Jeanine can now prosecute the PARENTS for any of these "youth."



Bring on the FAFO!



????️ @WWG1WGA301 pic.twitter.com/Rw8fErfP3z — WWG1WGA ????????♥️ (@WWG1WGA301) May 24, 2026

大都會警察局隨後公布四名青少年嫌犯的監視器畫面。聯邦調查局（FBI）更祭出每人5000美元的懸賞金，地方警方也加碼1000美元。聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）痛批，這絕對不是無害的聚會，而是惡意霸佔，「這群人以為自己可以無法無天。」

宵禁形同虛設 高檔社區、海灘驚傳槍響

即使地方政府祭出宵禁也難以遏制這股歪風。華盛頓特區時尚的「海軍造船廠」社區在實施新的青少年深夜宵禁令下，仍遭200名黑衣青少年湧入，現場爆發嚴重的搶劫與鬥毆，甚至有人在公園內朝空中開槍，警方最終逮捕兩名青少年並起獲兩把槍枝。

類似的失控場面也發生在喬治亞州的「泰比島碼頭」（Tybee Island Pier）。一場未經許可的快閃活動因突然傳出槍響，導致數百名青少年在沙灘上驚慌奔逃。

????#BREAKING: The quiet town of Tybee Island GA is in utter shock after, "hundreds of teens" took over a pier with a DJ that ended in gunfire...



Kids can be seen jumping over fences and running through the woods to escape.



Police have announced they have NO suspects... pic.twitter.com/A0f3hWvgi2 — Matt Van Swol (@mattvanswol) April 6, 2026

而在底特律市中心，大批青少年也因社群媒體宣傳而湧入街道，現場同樣傳出開槍示警，多名青少年遭到扣留。諷刺的是，底特律市府前一天才剛公開呼籲應為青少年提供安全聚會空間。

購物中心遭闖入 13人妨害公務遭捕

威斯康辛州的「貝肖爾購物中心」（Bayshore Mall）同樣成為戰場。數百名青少年因網路「佔領」貼文蜂擁而至，即便警方已提前加強維安，仍無力擋下大規模衝突。

Last night, on May 8, 2026, officers arrested 22 people between the ages of 12 and 21, as part of a teen takeover.



The large group of teens attempted a takeover in the area of Curtis Hixon Park, causing significant disruptions, fights, and other issues in the park and… pic.twitter.com/MlbS45vLMW — Tampa Police Department (@TampaPD) May 9, 2026

影片顯示，有青少年被狠狠推向「柯爾百貨」（Kohl's）大門，周遭群眾則拿起手機拍攝。這起事件最終導致13人因擾亂秩序、蓄意傷害及妨害公務等罪名遭到逮捕。

隨著夏季臨近，全美各地執法機構與城市領袖紛紛發出警告，這種透過社群媒體在數小時內串聯的佔領歪風目前毫無降溫跡象。

許多城市已緊急增加巡邏警力、實施宵禁，部分官員則積極推動擴大青年輔導計畫，並呼籲應讓參與混亂的青少年家長承擔更嚴格的法律責任。