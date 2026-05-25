敲定協議關鍵60天！　美官員揭「條文措辭卡關」

▲美國與伊朗是否達成協議，備受各界關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

外界預期美國與伊朗可能即將敲定協議，朝向戰爭落幕邁出關鍵一步。一名美國高階官員透露，簽署諒解備忘錄（MoU）可能還需要再花幾天時間，因為讓伊朗正式同意協議條文措辭的過程曠日費時。不過，框架協議給予雙方60天「確立最終協議要點」。

CNN報導，美國總統川普23日宣布，與伊朗的協議「已大致完成談判」，很快就會公布細節，但24日又表示他不急著完成談判，認為自己掌握時間優勢，官員們也試圖降低本週末宣布達成協議的預期心理。

該官員透露，簽署協議具體上還要等多久，取決於伊朗多快回應美國提出的部分措辭要求。儘管美國認為伊朗原則上已同意協議主要內容，但在條文措辭上仍持續反覆討論，這需要伊朗方面經歷漫長的內部批准程序，華府也仍在敲定「幾項要點」的措辭。

一旦各方達成完整共識，美伊官員預期舉行正式的實體簽署儀式，並且立即啟動下一階段協議談判。

▼川普對於談判進度的說法也前後反覆。（圖／路透）



美國政府高階官員也透露，這項潛在協議將確保伊朗永不持有核武，並且必須放棄濃縮鈾，也就是川普口中的「核塵埃」（nuclear dust）。這批核材料庫存的最終處置方式，將在下一階段談判之中進一步協商。該協議也將促使荷莫茲海峽重新開放，確保該航道「排除水雷並恢復正常通航」。

雖然官員未透露具體運作機制，但稱關鍵在於「如果伊朗不履行承諾，就什麼都得不到。不交出核塵埃？就拿不到美元。隨著海峽開放，封鎖也將按比例鬆綁。」

他將這套架構形容為超級強化版的「信任，但要核實（Trust, but verify）」。這句話原為俄羅斯諺語，美國前總統雷根在冷戰時期對蘇聯談判核裁軍議題時多次引用。