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德黑蘭放行33艘商船通過荷莫茲海峽　川普持續封鎖伊朗船隻

▲荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗革命衛隊24日表示，過去24小時內共有33艘商船，包括油輪與貨櫃輪，在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），使得自20日以來，通過該海峽的船舶總數累計達150艘。

伊朗媒體報導，革命衛隊聲明指出，「過去24小時內，共有33艘包括油輪、貨櫃船與其他商業船舶，在取得授權後，並在革命衛隊海軍協調與保護下通過荷莫茲海峽。」不過，儘管近期已有部分船隻恢復通行，目前流量仍遠低於戰前水準；戰前荷莫茲海峽平均每日約有140艘船舶通過。

伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則指出，雖然未來將恢復戰前規模的船舶通行量，但海峽管理權仍將掌握在伊朗手中。伊朗武裝部隊也強調，在「新的區域與全球秩序」下，波斯灣與荷莫茲海峽的安全應由伊朗負責，「不需要外國勢力存在」。

自美國與以色列於2月28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，美方則自4月中旬起對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

目前美國與伊朗對荷莫茲海峽未來安排仍存在明顯分歧。美國總統川普日前表示，美伊已「大致談妥」一份和平協議備忘錄，內容將包括重新開放荷莫茲海峽，但不久後，川普又推文表示仍會持續封鎖伊朗船隻。川普24日表示，「時間是站在美國這邊」，並不急於談定協議；美方官員則表示，川普預計給伊朗5至7天時間。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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荷莫茲海峽真的開了！33艘商船通過

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