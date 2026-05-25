白宮發言人爆氣！　怒嗆蓬佩奧「一無所知、閉嘴」

▲川普第一任期的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美伊全面開戰的緊繃局勢即將迎來關鍵轉折，但在歷史性協議即將誕生之際，華府內部卻率先引爆激烈口水戰！白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）日前在社群平台X上，公開槓上川普前政府的核心盟友、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），不僅怒嗆他對現況「一無所知」，更毫不留情地叫他「閉嘴」，別再針對美伊問題發表愚蠢言論。

美伊融冰 驚傳將簽「60天停火備忘錄」

根據美媒Axios引述華盛府官員的最新消息指出，美國與伊朗目前正處於簽署一項為期60天諒解備忘錄（MOU）的最後階段。

這份備忘錄的核心內容包含：

關鍵海域解封： 雙方停火期限將再延長60天，此前遭到封鎖的荷莫茲海峽將重新全面開放，且承諾不收取任何通行費用。

伊朗讓步： 伊朗方面已同意清除在該海峽布設的水雷，全力保障各國船隻的自由航行權。

美國回報： 作為對等交換，美國則會解除對伊朗各港口的全面封鎖，並豁免部分經濟制裁，允許伊朗重新自由向國際出售石油。

▲白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）。（圖／路透）



痛批背離「美國優先」 蓬佩奧點名歐巴馬舊部

然而，這項即將達成的融冰協議，卻引來前國務卿蓬佩奧的強烈不滿。蓬佩奧隨即在X上發文砲轟，直言這項正在醞釀中的美伊協議「根本不符合美國優先原則」。

蓬佩奧更在貼文中，將川普現任政府正在談判的協議，與當年歐巴馬政府時期的伊朗政策相提並論。他諷刺表示，目前的協議內容簡直就像是出自歐巴馬時代官員如前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、前伊朗事務特使馬萊（Robert Malley）以及前副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）等人的慣用伎倆。

蓬佩奧痛批，這套老方法在本質上就是「資助伊朗伊斯蘭革命衛隊發展大規模殺傷性武器項目，並恐嚇全世界」。

他強調，真正的美國優先做法應該非常簡單，「打通該死的海峽。切斷伊朗的資金來源。削弱伊朗的足夠能力，使其無法威脅我們在該地區的盟友。」最後更吶喊「早就該這麼做了。行動起來吧。」

白宮通訊主任不忍了 怒嗆前盟友：根本不懂

面對前外交一把手的猛烈砲火，現任白宮通訊主任史蒂芬隨即展現強硬戰力，在網路上展開激烈反擊。《國會山莊報》指出，史蒂芬直接在社群上怒斥蓬佩奧「根本不知道自己在說什麼」。

史蒂芬在措辭極其激進的回應中寫道，「蓬佩奧根本不知道自己在說什麼。他應該閉嘴，把真正的工作留給專業人士。他對正在發生的事情一無所知，又怎麼會知道呢？」言詞間完全不留給這位昔日同陣營戰友任何顏面。

保守派全面炸鍋 停火協議引發政壇內鬨

事實上，隨著美伊即將結束戰爭的風聲傳出，蓬佩奧並非唯一跳腳的保守派指標人物。在23日當天，華府鷹派陣營與保守派政要紛紛加入戰局，包含聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）、克魯茲（Ted Cruz）以及葛蘭姆（Lindsey Graham）等人，都對這項看似即將成行的停火協議表達了強烈的批評與疑慮。