日本千年祭典爆意外！　賽馬甩落騎手「暴衝撞觀眾席」釀6傷

▲賽馬一路暴衝撞進觀眾席。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本福島縣擁有超過千年歷史的國家級傳統祭典「相馬野馬追」驚傳意外！24日在進行熱門的「甲冑競馬」項目時，一匹賽馬突然失控將馬背上的武者狠狠甩落，隨後一路暴衝撞進觀眾席，造成現場6名女性受傷，其中更有2人傷勢嚴重、當場鮮血直流，嚇得現場4萬名遊客驚慌逃竄。

千年祭典驚魂 戰馬「甩落武者」失控暴衝

綜合日媒報導，這起驚悚的放馬事故發生在24日下午12時55分左右，位於福島縣南相馬市原町區的「雲雀之原祭場地」正舉行年度傳統盛事「相馬野馬追」。不料，在進行重頭戲「甲冑競馬」時，一匹參賽馬匹突然在賽道上失控，直接將背上的騎馬武者甩落。

失去控制的駿馬衝出賽道，朝著圍觀的群眾猛烈狂奔。當地消防單位接獲民眾驚恐通報「有馬匹在現場失控暴衝」，隨即派出多輛救護車趕往現場。

直衝售票處 遊客遭撞飛血流不止

南相馬市官方與警方表示，這起意外共造成6名女性受傷。目擊事發經過的市府職員心有餘悸地表示，當時這匹馬突然從後方高速衝過來，直接把正在行走的遊客撞倒。

也有現場工作人員透露，馬匹是從賽道與觀眾席之間的通道衝出賽場，一路衝撞到售票處附近的人群，其中1名傷者更是當場出血、痛苦倒地。

受傷的6人當中有3人緊急送醫，包含1名遊客與1名工作人員疑似重傷，所幸兩人意識皆清醒，另有1人輕傷。據了解，傷者中也包含為了躲避暴衝馬匹而不慎摔傷、踩踏的民眾。該匹失控的馬隨後已在會場附近遭到工作人員制伏。

4萬觀眾目睹嚇壞 警方介入調查

「相馬野馬追」是日本福島縣濱通地區最具代表性的傳統慶典，傳承至今已有超過1000年的歷史，並被日本政府指定為國家重要無形民俗文化財，每年都吸引大批觀光客慕名而來。

事故發生時，現場正湧入約4萬名觀眾圍觀，原本熱鬧的祭典瞬間變成驚悚現場。目前當地警方與主辦單位正針對馬匹失控的詳細原因、以及現場的安全防護措施展開進一步調查。