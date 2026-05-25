普丁賤賣天然氣　德媒：俄羅斯「被習近平榨乾了」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前出訪中國，看似展示中俄兩國的緊密邦誼，然而德國媒體卻直言，受到戰爭與國際制裁的雙重打擊，俄羅斯經濟已陷入全面困境，普丁此行像是一場「乞討者的旅程」，不僅為了急售天然氣而給出天價折扣，更被中國國家主席習近平當成「檸檬」一樣狠榨，徹底淪為北京的經濟附庸。

普丁飢不擇食！習近平「榨檸檬」狠削天然氣

根據《中央社》報導，德國《日日新聞報》（Die Tageszeitung）發表的最新評論指出，普丁原本企圖利用天然氣制衡歐洲，沒想到這場豪賭徹底失敗，反而讓自己「套上了中國枷鎖」。為了求中國買下無處可去的俄羅斯天然氣，陷入財政捉襟見肘窘境的普丁，只能逆來順受地接受中方提出的嚴苛條件。

報導形容，習近平在談判桌上宛如「榨檸檬」一般，無情地壓榨俄羅斯的剩餘價值。北京當局甚至強硬要求，俄方必須以「大幅優惠的中國國內價」來供應天然氣，這個價格遠比一般的出口價還要低廉許多，等同於逼迫普丁賤賣國家資產。

俄羅斯命脈遭掐 進口、基礎建設全靠「中國製造」

除了天然氣被狠狠砍價，莫斯科當局還被迫向北京低頭，乞求中方為其國內的基礎建設項目提供龐大的資金援助。隨著西方企業全面撤出，俄羅斯在科技設備與無人機等戰略物資上，幾乎已百分之百陷入對「中國製造」的病態依賴。

數據顯示，目前俄羅斯的進口產品中，已有高達36%是來自中國。這種依賴性也對俄羅斯本土產業造成毀滅性衝擊。

評論提到，現在來自中國的轎車、貨車及大客車，已經全面橫掃並主導了俄羅斯的新車市場，導致俄國本土的汽車工業遭到「碾壓式打擊」。中俄表面上高調宣稱的「深化經濟合作」，骨子裡不過是中國對俄羅斯的單方面經濟傾銷。

遠東地區遭滲透 普丁讓俄淪為「中國一省」

評論犀利指出，普丁至今還能維持對烏克蘭的侵略火線，完全是仰賴北京在背後的暗中支撐。一旦習近平決定對俄羅斯斷供，莫斯科的戰爭機器將在瞬間癱瘓，而中國「當然要為此索取豐厚的回報」。

不僅經濟被掐住咽喉，俄羅斯的領土與資源也正面臨慢性蠶食。越來越多中國人口正大舉湧入人跡罕至的俄羅斯遠東地區；中資企業更是不顧生態環境的毀滅性後果，在西伯利亞原始森林進行掠奪式的大肆砍伐。

德媒最後感嘆，普丁對霸權地位的狂熱渴求，最終卻將自己推入了孱弱無力的深淵。習近平成功將毛澤東時代的昔日勁敵，馴化成如今的「附庸國」；普丁的擴張野心，諷刺地讓龐大的俄羅斯帝國逐漸淪為「中國的省分」。

北京此舉不僅是在向歐美展現其在稀土領域的壟斷地位，更是向世界宣告，中國已經牢牢掌握了任意榨取俄羅斯廉價原物料的特權。