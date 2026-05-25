預期美伊終戰將近　油價跌至2周最低

▲原油價格下跌。（圖／視覺中國）



記者張靖榕／綜合報導

國際油價24日（台灣時間25日）大幅下跌，市場樂觀預期美國與伊朗正接近達成和平協議，未來荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）有望重新開放，緩解中東原油供應緊張局勢。

布蘭特原油（Brent crude）價格24日下跌近1.5%，跌至每桶約99美元（約新台幣3113元）；美國西德州中質原油（WTI）則重挫近5%，跌至每桶約92美元（約新台幣2893元）。

到了周一（25日）亞洲盤，油價進一步下滑。布蘭特原油期貨下跌4.71美元或4.55%，報每桶98.83美元（約新台幣3108元）；WTI原油則下跌4.57美元或4.73%，報每桶92.03美元（約新台幣2894元）。

市場認為，美伊談判若順利完成，將包括重新開放荷莫茲海峽。自2月28日戰爭爆發以來，這條全球最重要能源運輸通道實際上已處於高度封鎖狀態。全球約20%的石油供應都需經過該海峽。

儘管油價回跌，美國汽油價格仍維持高檔。美國汽車協會（AAA）指出，今年陣亡將士紀念日（Memorial Day）長周末，已成為近4年來最昂貴的一次假期旅遊季。

截至周日，美國全國平均汽油價格為每加侖4.51美元（約新台幣141元），較戰爭爆發初期高出約51%。

摩根大通（JPMorgan）分析師則預估，若荷莫茲海峽能在6月初重新開放，今年剩餘時間國際油價平均可能維持在每桶97美元（約新台幣3051元）左右。