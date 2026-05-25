開戰後最慘！俄首動用「極音速飛彈」空襲基輔　釀4死近百傷

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再度對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動大規模空襲！俄軍在深夜動用全新的「榛樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈，對基輔地區進行自開戰以來最大規模的轟炸之一，目前已知造成至少4人死亡、近百人受傷。

美方歸類中程飛彈 現有防空系統防不住

根據CNN報導，美方將「榛樹」飛彈歸類為中程飛彈，可攜帶多枚傳統或核彈頭。由於其飛行速度極快、軌跡特殊，現階段烏克蘭的防空系統幾乎無法攔截。

▲▼俄羅斯首動用「極音速飛彈」大規模空襲基輔。（圖／路透）



據了解，這僅是俄羅斯第三次動用該款武器。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒斥俄方「真的瘋了」，強調絕不能讓其逃過懲罰。不過，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）指出，此次飛彈搭載的是模擬彈頭（dummy warhead）。

針對這場襲擊，歐洲各國領袖紛紛強烈譴責。歐盟外長卡拉斯（Kaja Kallas）痛批，動用此飛彈是極度魯莽的「核武邊緣政策」；法德領袖馬克宏（Emmanuel Macron）與梅爾茨（Friedrich Merz）也斥責這是俄軍的「魯莽升級行為」，重申堅定支持烏克蘭。

690個無人機與飛彈狂炸 普丁稱報復無人機襲擊

烏克蘭空軍統計，俄軍夜間共發射600架無人機與90枚飛彈，防空系統成功擊落604個目標。澤倫斯基坦言，並非所有彈道飛彈都被攔截，「基輔遭遇的轟炸最為嚴重，是這波襲擊的首要目標。」

▲俄軍夜間共發射600架無人機與90枚飛彈，防空系統成功擊落604個目標。（圖／路透）



這場轟炸起因於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令報復。普丁指控，烏軍日前以無人機襲擊俄軍佔領區史塔羅比爾斯克（Starobilsk）的學院宿舍。俄媒《塔斯社》稱死亡兒童已達18人。俄國防部強調，動用「榛樹」飛彈就是為了回應烏軍對平民目標的襲擊。

▲基輔民眾徹夜躲在地鐵站。（圖／路透）



烏軍駁斥指控 稱精準打擊俄軍精銳無人機總部

對此，烏克蘭軍方嚴正駁斥，重申只打擊軍事設施，並澄清上週五精準打擊的目標，其實是俄軍精銳「紅寶石高級無人技術中心」（Rubicon Center）的總部之一。該中心自2024年成立以來，一直引領著俄軍的無人機技術。

空襲發生時，基輔地鐵站擠滿避難民眾。62歲的民眾茲瓦里奇（Nataliia Zvarych）向《路透社》表示，當時頂著爆炸聲一路逃難，在地下躲了三個多小時，直呼是個「恐怖之夜」。

澤倫斯基24日也語帶諷刺地暗指普丁，公開呼籲美歐做出果斷抉擇，「好讓那個在莫斯科的老頑固能夠吐出『和平』這兩個字。」