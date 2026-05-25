伊波拉破900例！　民主剛果群眾「燒醫療中心、搶遺體」

▲剛果民主共和國（民主剛果）爆發嚴重伊波拉疫情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲伊波拉病毒疫情再度拉響全球公共衛生警報！世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞24日表示，隨著剛果民主共和國（民主剛果）加強疫情監測工作，目前國內已發現超過900起疑似病例。世衛先前已正式宣布，這波伊波拉疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），病毒蔓延威脅非同小可。

確診與死亡人數連環爆 官方坦言「控制力薄弱」

民主剛果衛生部最新統計指出，國內已有3個省分通報伊波拉（Ebola）疫情，並累計204起死亡病例。而通訊部（Ministry of Communication）也在社群平台X上證實，目前疑似病例高達904例，其中包含119起疑似死亡個案。

▲世衛工作人員正在民主剛果當地市場消毒。（圖／達志影像／美聯社）

這波疫情的震央位於東北部的伊圖里省（Ituri province），官方先前才公布該省有700多起疑似病例與170多人死亡，未料數字在短時間內迅速飆升。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）憂心表示，在疫情最嚴峻的伊圖里省，當地有將近500萬居民正面臨病毒威脅。

雖然世衛評估這波疫情擴散至全球的風險仍然偏低，但對民主剛果本土而言，已經構成了「極高」風險。更糟的是，這波疫情是由「本迪布焦型伊波拉病毒」（Bundibugyo Ebola virus）所引發，目前市面上根本沒有任何核准的疫苗或治療方法，讓防疫工作雪上加霜。

居民火燒醫療中心、搶奪屍體

根據《衛報》報導，民主剛果東部日前發生數起針對伊波拉治療中心的縱火事件，光是上週就有兩座城鎮的醫療中心遭到襲擊。

目擊者與警方透露，第一起發生在盧安帕拉（Rwampara）的治療中心縱火案，起因是一群年輕人試圖強行搶回朋友的遺體。現場群眾甚至情緒失控，大罵在當地救援的外國援助團體，指控他們在伊波拉疫情上「撒謊」。

▲▼民主剛果一處伊波拉治療中心冒出火焰和濃煙，病床全被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）



專家分析，這股憤怒源於民主剛果東部民眾根深蒂固的不信任感。

當地長期受到與外國勢力勾結的叛軍蹂躪，政府與國際維和部隊卻無力保護平民；加上當局為了防止病毒透過傳統葬禮（家族親自翻動、清洗遺體）擴散，實施了嚴格的強制殯葬規範，直接點燃了當地人的反政府怒火。

為防止暴動擴大，東北部當局已緊急下令禁止守靈、限制50人以上集會，甚至必須派出全副武裝的士兵與警察，端著槍保護援助人員執行葬禮。

「我們只有乾洗手」 第一線醫療物資驚傳斷貨

專家指出，美國與其他富裕國家去年削減國際援助的舉動，對民主剛果東部造成毀滅性打擊，等同直接抽乾了脆弱社群的醫療資源，嚴重削弱了監測與應對傳染病的能力。

在第一線對抗疫情的民間團體欲哭無淚，因為他們連基本的防護裝備都沒有。不論是保護醫護的面罩、防護衣、篩檢試劑，還是安全掩埋高傳染性遺體所需的屍袋，通通鬧空荒。

在布尼亞市附近營運小醫院的民間組織主席盧森格（Julienne Lusenge）無奈透露，「我們已經向不同的合作夥伴提出請求，但目前為止幾乎什麼都沒收到。我們現在手邊，就只有乾洗手和給護理師戴的幾片口罩而已。」