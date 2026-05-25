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美中校投書福斯　揭不能讓台灣落入中國手中3大原因

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普訪中後，台灣議題持續受到關注。美國保守派智庫學者近日撰文警告，美國與整個西方世界都承受不起台灣落入中國手中，呼籲華府加速對台軍售與武器交付，並深化雙邊軍事合作。

福斯新聞（Fox News）網站24日刊登德州公共政策基金會（Texas Public Policy Foundation）副主席迪沃爾（Chuck DeVore）投書，題為《美國承擔不起讓台灣落入共產中國手中的3大關鍵原因》。

台灣半導體產業牽動全球　落入中國手中將重創美國

迪沃爾為退役美國陸軍中校，曾任加州眾議員。他在文中指出，許多人關注台灣的重要性，多半聚焦於半導體產業，尤其是台積電主導全球先進晶片供應，攸關智慧型手機、人工智慧（AI）與精準武器等核心技術。若中國控制台灣，北京將掌握價值數兆美元的供應鏈命脈，也將重創美國科技優勢。

不過，迪沃爾強調，台灣的重要性遠不只晶片產業，更包括地理位置、外交戰略與民主象徵意義等3大層面。

地理位置長年限制中國海軍擴張

迪沃爾指出，台灣位於第一島鏈核心位置，這條從日本延伸至菲律賓的島鏈，一直是限制中國海軍向太平洋擴張的重要屏障。若中國取得台灣控制權，其海軍將能直接快速突破至西太平洋，直接威脅關島以及更遠的美國盟友與基地。

文章也提到，若台灣失守，亞洲戰略平衡將大幅向中國傾斜，日本、南韓與菲律賓等國將承受更大政治與軍事壓力。北京當局會利用地理上的鄰近性、經濟脅迫與軍事恫嚇等方式，迫使這些原本是美國盟友的國家逐漸遠離華府，因此「台灣陷落將引發外交災難，帶來一連串有利威權主義而非自由的重新結盟。」

迪沃爾指出，無論是透過軍事入侵、封鎖或政治脅迫，一旦台灣被迫納入中國控制，都將向印太盟友傳達一個訊號，也就是美國安全承諾不再可信。

台灣是華人能擁民主體制的最佳證明

除了戰略與外交層面，文章也強調台灣民主制度的重要象徵意義。迪沃爾指出，中共長期宣稱華人社會只能透過威權體制治理，但台灣的民主發展正好否定這種說法。他形容，「台灣是一個事實上獨立的國家，也是具備健全法治的自治民主政體。」

文章最後呼籲，美國必須將台灣視為核心戰略資產，包括加速對台武器交付、深化軍事合作，同時重建美國自身工業基礎，特別是半導體與造船能力，以便在威懾失敗時支撐長期競爭。

迪沃爾強調，面對中國，以實力維持和平仍是最佳策略，「美國與整個西方世界都承受不起失去台灣的代價。」他說，「我們的繁榮、安全及亞洲自由事業都取決於此」，「只要台灣保有自由，中國共產黨就無法威脅自由世界。」

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