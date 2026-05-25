納坦雅胡稱川普同意　和談協議須消除伊朗核威脅

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

在外界預期美國與伊朗即將達成協議、終止中東戰事之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）24日表示，他與美國總統川普一致認為，任何最終協議都必須徹底消除伊朗的「核威脅」。

法新社報導，納坦雅胡透過聲明指出，他23日晚間已與川普通話，雙方針對伊朗問題交換意見；納坦雅胡表示，「川普總統和我一致認為，任何與伊朗達成的最終協議，都必須徹底消除核威脅。」他強調，這意味著伊朗必須拆除鈾濃縮設施，並將所有濃縮核材料移出境內。

納坦雅胡重申，「我的政策與川普總統一樣，維持不變：伊朗不會獲得核子武器。」他也透露，雙方通話中討論到有關重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的諒解備忘錄內容。

此外，納坦雅胡聲稱川普再次重申，美國支持以色列在各條戰線抵禦威脅的權利，「包括黎巴嫩」。

川普稍早則在Truth Social發文表示，目前談判「正以有秩序且具建設性的方式進行」，並已要求美方代表不要急於完成協議，因為「時間站在我們這一邊」。

川普也提到，美方對伊朗的封鎖措施仍將全面維持，直到相關協議正式達成、確認並完成簽署為止。