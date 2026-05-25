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伊朗核協議尚未談定　盧比歐：不可能72小時內達成

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

在外界預期美國與伊朗可能達成協議、結束中東戰事之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）24日表示，美方推動中的方案已獲部分中東國家支持，但涉及伊朗核問題的正式協議，不可能在72小時內完成。

美國總統川普稍早也在Truth Social發文表示，他已要求談判代表不要急於與伊朗達成協議，並強調「時間站在我們這一邊」。

《紐約時報》（The New York Times）報導，正在印度新德里訪問的盧比歐接受專訪時指出，核談判屬於高度技術性議題，不可能在短時間內迅速完成。

盧比歐表示，伊朗首先必須立即重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），之後美伊雙方才會依照既定框架，針對鈾濃縮、高濃縮鈾庫存，以及伊朗承諾永遠不擁有核武等議題，展開更深入談判。

分析指出，盧比歐這番說法，代表川普政府可能準備接受一項過渡性或臨時協議，而非立即徹底解除伊朗未來發展核武的能力。

盧比歐也談到川普的態度表示，「他總是傾向透過外交與協議來解決問題，因此我們會盡一切努力推動協議達成。」他並透露，目前已有7至8個中東國家支持這項方案，美方準備繼續推進相關談判。

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