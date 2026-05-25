川普給伊朗「5到7天」期限　完成最終協商

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員24日透露，美伊之間的框架性協議目前已完成約95%，但雙方仍就伊朗核原料庫存與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）相關條文進行最後協商，尚未正式達成協議，總統川普可能還會給伊朗5至7天時間完成最後協商。

《福斯新聞》（Fox News）報導，美方官員表示，川普政府目前採取「No Dust, No Dollars」政策作為談判核心原則，意味不允許伊朗保留任何可用於核武的高濃縮材料，也不會提供大規模資金讓步。

該官員指出，「伊朗原則上已接受這項框架，我們已經完成95%。」他表示，美伊雙方已就核原料庫存與荷莫茲海峽議題達成基本共識，但目前仍在協商最終法律文字與細節。

官員強調，「我們不會輕易讓步，我們還沒有真正完成協議，也不會今天或明天就簽署。」他並透露，川普的直覺是再給伊朗「5天、6天或7天」時間，完成最後協商。

美方也強調，目前有機會達成一項既能防止伊朗取得核武，又能降低美國民眾能源與經濟成本的協議。

不過，官員同時警告，「我們絕對不會簽署一份糟糕的協議。」若談判破局，美方仍保留恢復軍事打擊的選項。川普24日也要求談判團隊「不要急著達成協議」，並認為「時間站在我們這一邊」。

川普日前曾表示，美伊之間一份被他稱為「諒解備忘錄」的協議，目前已「大致完成談判」。