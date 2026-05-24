伊朗總統社群發文：向全世界保證「無意追求核武」

▲伊朗總統裴澤斯基安公開重申，伊朗沒有發展核武的打算，願意向全世界保證。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

伊朗針對核計畫議題再度釋出立場。根據伊朗國家媒體伊朗通訊社（IRNA）引述，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）透過社群平台發文表示，伊朗願意向全球保證，無意發展核武，同時強調不希望區域情勢進一步升高。

根據英國廣播公司（BBC）報導，裴澤斯基安在Telegram發文提到，在已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）殉難之前，伊朗早已表明立場，如今再次重申，「我們過去已經宣示，現在再次重申，我們準備向全世界保證，伊朗沒有追求核武的意圖。」

伊朗通訊社指出，裴澤斯基安進一步表示，伊朗並不希望中東局勢陷入混亂，並將地區緊張情勢歸咎於以色列。他聲稱，「真正試圖讓區域陷入不穩定的，是以色列政權。」此外，他也強調，伊朗談判團隊在任何協商過程中，都不會犧牲國家尊嚴與榮譽作為交換條件。

另一方面，正在印度訪問的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則透露，美國與伊朗可能即將傳出外交進展。他表示，雙方有機會在今天稍晚對外宣布一項旨在終結中東衝突的協議。

盧比歐指出：「我確實認為，也許接下來幾個小時內，全世界可能會聽到一些好消息。」外界也持續關注，美伊之間是否將出現新的外交突破。