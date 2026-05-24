日媒爆川習會火藥味！習近平批高市「新軍國主義」　還點名賴清德

▲習近平在川習會中狠批高市早苗走「新軍國主義」路線，並點名賴清德威脅和平，遭川普當場反駁護航。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本《讀賣新聞》與共同社等日媒24日披露「川習會」閉門會談內容指出，中國國家主席習近平本月在北京與美國總統川普（Donald Trump）會面時，曾點名批評台灣總統賴清德與日本首相高市早苗，稱兩人正在「威脅區域和平」，更指高市推動強化日本防衛能力的路線帶有「新軍國主義」色彩，並要求川普不要支持兩人。不過，川普並未附和中方立場，反而當場替高市早苗辯護。

根據多名日本政府相關人士說法，習近平在14日舉行的川習會中，除了談及台灣問題，也特別提到高市早苗與賴清德，並將兩人並列批評。外界分析，習近平此舉意在將日本近年強調的「台灣有事就是日本有事」論述，與北京所認定的「台獨勢力」連結，試圖削弱日美同盟合作。

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

川普未附和 反當場護航高市

不過，川普並未接受習近平說法。多家日媒指出，川普當場表示，高市早苗並非「應該受到批評的領導人」，甚至早在今年3月美日峰會時，就曾公開稱讚高市在日本眾議院選舉中的領導能力，還曾表態「與習近平見面時，打算稱讚日本」。

報導也提到，川普15日結束訪中行程後，隨即在總統專機「空軍一號」上致電高市早苗，向她說明與習近平的會談內容，雙方並再次確認「堅不可摧」的日美同盟關係。高市事後受訪時表示，對川普給予日本的大力支持「深表感謝」，但並未透露具體細節。

一名日本政府高層人士則透露，「川普在習近平面前展現對高市首相的信任，也向中國展現了日美團結。」

▲總統賴清德。（圖／記者劉耿豪攝）

北京不滿「台灣有事」 日中關係恐難降溫

事實上，高市早苗去年11月曾在日本國會答詢時提到，若「台灣有事」涉及武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，當時便引發北京強烈反彈，中日關係至今持續緊張。

《讀賣新聞》分析，習近平此次在川習會中直接以「新軍國主義」批評高市，也顯示北京對日本近年對台立場轉變高度警戒。日本政府內部因此認為，短期內要實現日中領袖會談恐怕相當困難。

此外，由於川普近期也曾兩度公開提及未來可能與賴清德通話，使台灣議題在美中角力中的敏感程度再度升高。外界預期，今年川普與習近平仍將有多次會談，美中台與日美中之間的外交互動，勢必持續成為國際焦點。