又一家廉航聲請破產！　航班全面停飛

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又一家廉航聲請破產！　「Magnicharters」航班全面停飛

▲墨西哥廉價航空「Magnicharters」聲請破產。（圖／翻攝自維基百科）

▲墨西哥廉價航空「Magnicharters」聲請破產。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導

墨西哥廉價航空「Magnicharters」因資金周轉困難，已向法院聲請破產保護，希望暫時擋下債權人追討，爭取時間整理債務並尋找恢復營運的可能。該航空先前已全面停飛，原本稱只是短期營運問題，但停飛時間持續拉長，外界也開始質疑公司是否還有能力重返航線。

停飛從兩週延成無限期

綜合外媒報導，這場危機始於4月11日，Magnicharters突然取消所有航班，起初對外稱是「物流」或營運問題，並表示停飛約兩週；不過原訂復航時間過後，航班仍未恢復，導致大量旅客行程受影響。報導指出，該公司主要飛往坎昆、梅里達、巴亞爾塔港與瓦哈卡州瓦圖爾科等旅遊航線，停飛事件也迫使墨西哥政府與其他航空公司介入協助受困旅客。

財務不足觸發監管處分

墨西哥航空主管機關先前已暫停Magnicharters的航空營運證書，理由是公司財務能力不足，可能對營運安全構成風險。報導指出，該公司面臨技術支援、維修、零件與員工訓練等費用壓力，並傳出積欠旅行社款項超過1.5億墨西哥披索；截至相關報導發布時，Magnicharters官方網站已無可查詢航班資訊，僅提供客服聯繫方式。

廉航壓力持續擴大

Magnicharters的困境發生在全球低成本航空承壓之際。美國廉航精神航空「Spirit Airlines」已於5月初停止營運，外媒指出，燃油價格因伊朗戰爭相關能源衝擊大幅上升，進一步壓縮本就獲利微薄的廉航模式；瑞安航空高層也警告，若燃油成本維持高檔，更多財務體質較弱的航空公司可能在接下來面臨破產風險。

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