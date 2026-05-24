日動物園男殺妻焚屍早有預謀？　數月前偷搜尋「焚化爐時間」

▲鈴木達也疑似數個月就開始計畫殺妻焚屍。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本北海道旭川市旭山動物園員工鈴木達也殺妻焚屍被依殺人罪嫌逮捕，警方24日正式將其移送檢方偵辦。根據最新調查，警方在鈴木的智慧型手機內，發現他早在案發前數個月就開始頻繁搜尋「絞殺」、「殺人和傷害致死的分別」以及「焚化爐時間」等關鍵字。

根據《日本新聞網》報導，33歲的鈴木達也因涉嫌於3月31日晚間在旭川市內的自家勒斃同居妻子鈴木由衣，隨後將屍體運往任職的旭山動物園內，使用園內的焚化爐燒毀屍體，企圖隱藏證據。

警方24日上午8時將因涉嫌殺人罪再度被逮捕的鈴木達也移送檢方偵辦。根據警方調查，嫌犯坦承因為被妻子懷疑外遇，心生不滿，才會使用繩索將其勒斃後，用藍色塑膠帆布包裹，開車運到動物園後，棄屍焚化爐。

動物園內的監視器也拍到他從車上搬下一個巨大的行李，懷疑就是死者的遺體。另外警方也在園內找到多條繩索、藍色帆布，並在企鵝館內僅員工可出入的地方找到一台被砸爛的手機，猜測應該是死者鈴木由衣的手機。

最令人不寒而慄的是，警方在鈴木達也的手機中，發現手機瀏覽器與搜尋紀錄中，竟留有「絞殺」、「殺人和傷害致死的差別」以及「焚化爐時間」等大量與犯行直接相關的敏感關鍵字，而時間點竟是在犯案前的數個月，目前不排除可能設計長期計劃性犯案。