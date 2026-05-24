金正恩「花10年秘密佈局」讓女兒接班！　擬將北韓打造成女帝國家

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的「第一千金」金主愛頻頻亮相，引發國際社會對金正恩「接班問題」的高度關注。前北韓駐英國公使、近年成功脫北的資深外交官太永浩近日在英國劍橋大學演講時表示，金正恩其實早在10年前就開始為女兒金主愛鋪路，處心積慮要將她培養成金氏王朝第四代後繼者，將北韓打造為「女帝國家」。

根據《每日北韓》報導，近年來，年幼的金主愛頻繁跟隨金正恩出席各大公開場合，且絕大多數集中在敏感的軍事行程。她不僅陪同金正恩視察洲際彈道飛彈（ICBM）的發射儀式、視察海軍部隊，甚至連北韓最新型驅逐艦「崔賢號」的視察行程也能看見她的身影。

外界對此看法兩極，有人認為這只是金正恩單純的「曬女兒」，但太永浩則堅信，這是一場政治洗腦演出，目的是要向北韓居民灌輸金主愛就是「未來最高司令官」的形象。

太永浩在分析中特別指出一個關鍵的時間點，金主愛出生的2013年，北韓當局大動作修改了國家核心憲章《確立黨的唯一指導體系十大原則》，並在條文中明確加入了「我黨與革命的命脈將由白頭血統永遠繼承，主體革命傳統必須不斷繼承與發展，並徹底固守其純潔性」等字眼。

太永浩表示，「這裡面最重要的一點，就是內文完全沒有提及性別。」這意味著金正恩當年在女兒出生後，便著手將北韓過往默許的「男性接班人」傳統，轉移到「白頭血統」上。也就是說，只要體內流著金家的血，無論是男是女，都具備統治北韓的合法性。

太永浩的這番分析之所以引起國際情報界的高度重視，是因為他身為前北韓高級外交官，長年在歐洲活動，是少數親眼見證「金正恩體制」建立初期權力結構的內部核心人物。

當年金正恩的親哥哥金正哲身為英國傳奇吉他手艾瑞克·克萊普頓（Eric Clapton）的瘋狂粉絲、親赴倫敦觀看演唱會時，負責在現場全程接待、伴隨左右的人正是太永浩。

雖然北韓官方至今尚未正式官宣接班人，但若太永浩的分析屬實，意味著金正恩從女兒出生的那一刻起，就已經展開了「四代世襲」的長遠計畫。如今的北韓，或許已不再只是單純的獨裁國家，而是正在走向將「白頭血統」徹底國家化的極端體制。