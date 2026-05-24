菲律賓9層大樓「施工中倒塌」！估23人受困　瓦礫堆傳求救聲

▲ 菲律賓一棟興建中的9層大樓倒塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓馬尼拉以北的安赫利斯市（Angeles City）驚傳建築倒塌意外，一棟興建中的9層樓高大樓於當地24日凌晨約3時突然崩塌，目前至少23人失聯，還可聽見受困者求救聲，救援人員持續在瓦礫堆中搜救。

雷暴後崩塌 疑似違規加蓋

綜合《路透》等外媒，事發前當地歷經一場劇烈雷暴，建築倒塌被指可能與強風豪雨有關，但官方稱原因仍在調查中。值得注意的是，依核准許可，該建築原為一棟9層樓的公寓式飯店，但現場卻正興建第10層的泳池樓層，疑似違規加蓋。

結構極不穩定 救援團隊謹慎作業

菲律賓公共工程部長迪松（Vinzon Dizon）在現場向媒體表示，「有偵測到生命跡象，救援人員有聽到聲音」，但由於現場鋼筋外露、大塊混凝土板四散，結構極不穩定，搜救團隊正以最謹慎的方式作業，「首要任務就是把人救出來。」

區域消防局資訊官員薩吉利（Maria Leah Sajili）在記者會上指出，目前已確認5名受困者身分，但值班的工人名單上尚有18人失聯，家屬也尚未回報，估計受困總人數達23人。

24人脫困 暫無死亡報告

目前已成功脫困及獲救的共有24人，暫無死亡報告。其中一名51歲馬來西亞籍男性旅客因下榻於鄰近平價旅館，建築倒塌時被波及而受到輕傷。

安赫利斯市昔以美國空軍基地聞名，基地關閉後轉型為克拉克自由貿易區，距馬尼拉約80公里，為菲律賓呂宋島北部重要商業與娛樂中心。