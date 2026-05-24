囚犯做的咖哩角太好吃！天天秒殺缺貨　監獄喊：別為了吃去犯罪

▲ 馬來西亞加影監獄販售的手工咖哩角近日意外爆紅。（圖／翻攝自星洲日報）

圖文／CTWANT

台灣過去就有不少監獄推出受刑人製作的手工美食，包括蛋捲、麵包、滷味與糕點等，因口味不錯加上價格實惠，時常引發民眾搶購。如今馬來西亞也出現類似話題，位於雪蘭莪的加影監獄（Kajang Prison）推出的手工咖哩角（Curry Puff），因外皮酥脆、內餡飽滿意外爆紅，不少民眾甚至專程跑到監獄外排隊購買，導致商品幾乎天天秒殺。誇張的是，由於詢問度實在太高，馬來西亞監獄局最後還親自發文幽默提醒，「真的不需要為了吃咖哩角故意犯罪」。

▲ 監獄局幽默提醒民眾，不需要為了吃咖哩角故意犯罪。（圖／翻攝自Threads）

根據馬來西亞《星洲日報》等當地媒體報導，這款爆紅咖哩角其實是由監獄受刑人親手製作，屬於監獄推動的技能培訓與更生計畫之一。除了咖哩角外，受刑人平時也會學習烘焙、餐飲、縫紉、木工與手工藝等技能，希望讓更生人未來出獄後能靠一技之長重新融入社會。

沒想到咖哩角推出後，卻意外在社群平台爆紅。許多吃過的民眾紛紛大讚口感不輸外面名店，「皮超酥、餡料很香」、「比很多咖啡廳賣的還好吃」，甚至有人專程一早跑去搶購，結果還是撲空，因為商品幾乎天天提前賣完。

隨著討論度愈來愈高，大批網友也開始搞笑留言，「現在連監獄伙食都比外面強了嗎」、「差點想進去吃看看」、「人生第一次羨慕囚犯」、「為了咖哩角差點想犯罪」。

對此，馬來西亞監獄局也罕見發文回應，幽默表示，「不用為了吃咖哩角故意犯法」，強調民眾其實可以透過正常管道購買，不需要「鋌而走險」。貼文曝光後再度笑翻大批網友，不少人直呼官方太會玩。

此外，也有許多人認為，這類更生技能計畫其實相當有意義，「至少是在做有生產力的事」、「學會一技之長比關著混日子更重要」、「如果能靠手藝重新開始，其實是好事」。

報導指出，馬來西亞監獄近年積極推動受刑人職業培訓制度，希望降低更生人出獄後再次犯罪的機率，而這次爆紅的咖哩角，也意外讓外界重新關注監獄內部的更生教育與職訓成果。

延伸閱讀

▸ 作家曝「4句話」明知是謊言仍受騙 一票人很有感：老套但有用

▸ 台中21歲夫妻陳屍床上「女嬰倖存」！高大成推測：身亡前有餵飽女兒

▸ 原始連結