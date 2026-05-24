9男飯店「開毒趴」鬧人命！大馬31歲男離奇暴斃　其餘8人還在嗨

▲馬來西亞9名男子群聚飯店客房開毒趴，其中一人突然暴斃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名31歲華裔男子疑似在參加酒店毒趴後身亡，警方獲報後，隨即趕往毒趴所在客房，並當場逮捕8名涉案男子，同時查扣包含K他命與搖頭丸在內的毒品。目前該案已被列為猝死案調查，而死者的詳細死因仍待驗屍報告出爐後才能釐清。

根據《東方日報》報導，31歲死者24日凌晨3時10分被好友送往吉隆坡中央醫院急診室，但經搶救仍不治身亡。警方調查得知，男子生前曾吸食毒品，因此循線於同日凌晨約4時前往死者生前入住的吉隆坡某酒店房間進行搜查。

警方當場逮捕8名男子，分別包括2名馬來西亞籍華人、2名新加坡人、1名香港人、1名越南人、1名印尼人以及1名中國人。目前該案被列猝死案調查，初步推測死者是因過量吸食毒品身亡，但由於驗屍報告尚未出爐，相關說法暫無法獲得證實。

警方同時也在客房內查扣毒品，包括1個疑似裝有K他命的塑膠袋，重約1.5克，以及1個內含3顆搖頭丸的塑膠袋，重約0.7克，兩者合計市值估計約225令吉（約新台幣1784元）。

死者遺體已於24日上午9時30分送交吉隆坡中央醫院進行解剖，確切死因須待驗屍報告出爐後才能確認。