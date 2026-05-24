中國惡意操弄「琉球獨立」　王室後裔尚氏反駁：沖繩人就是日本人

▲首里城曾是琉球王國的政治核心所在，2019年正殿因火災而燒毀。（資料照／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／編譯

中國近年持續操作「琉球獨立」議題，在聯合國場域推動將日本沖繩縣居民認定為「原住民族」，散播涉及主權歸屬的論述，引發琉球王室後裔尚衛等人強烈反彈，憂心此舉恐被用作削弱日本主權與地緣政治操作的工具，相關爭議也再度引發國際法與歷史詮釋攻防。

根據日媒《產經新聞》，中國被指長期透過外交與輿論操作，在聯合國等相關場域，暗示沖繩存在「主權歸屬問題」，持續推動將當地居民認定為「原住民族」。相關主張被批評屬於政治宣傳與操作，意圖在國際場合塑造特定敘事。

報導指出，自從2008年以來，聯合國消除種族歧視委員會（CERD）曾多次依據琉球獨立論者的意見，建議將沖繩縣居民視為原住民族，累計提出6次相關建議。部分日本輿論與研究者認為，若相關概念在國際機構進一步被制度化，恐使第三方國家有介入操作日本內政與主權爭議的空間。

▲日本沖繩縣那霸市首里城正殿修復工程預計今年秋季完工。（圖／達志影像／美聯社）

針對相關發展，琉球王室第二尚氏第23代當主尚衛昨（23）日透過代理律師橋口玲，向在沖繩縣那霸市舉辦的沖繩回歸祖國（日本）54週年紀念活動傳達訊息，「沖繩的地位在國際法與歷史上早已解決」，強調沖繩居民就是日本人，「絕對不是原住民族」。他警告，將沖繩議題包裝成主權爭議敘事，可能導致地區不穩與再度捲入悲劇。

尚衛同時批評，將美軍基地問題與犯罪等議題簡化為殖民論述，並作為地緣政治操作工具，是對沖繩現實處境的扭曲。他強調，任何以政治目的利用沖繩的行為都應被拒絕。

此外，橋口玲也指出，國際社會正在討論的「先住民族」概念與沖繩多數民意存在落差，若錯誤敘事被採納，恐為領土主張或國際干預空間提供法律依據。沖繩出身媒體人仲村覺則認為，未來若相關定義被納入國際框架，可能使第三國以此作為介入日本主權事務的理由。